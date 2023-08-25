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Published Сегодня, 04:32

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Updated Сегодня, 04:35

Непогода придет в Новосибирск

Экстренное предупреждение: грозы, ливни и град надвигаются на Новосибирск 25 августа

25 августа 2023, 04:32
Фото: Midjourney
Непогода придет в Новосибирск

Экстренное предупреждение объявили в Новосибирске из-за гроз, ливней и града

В Новосибирске ожидается шквалистый ветер и грозы, сопровождающиеся ливнями и градом, поэтому жителям рекомендуется быть предельно осторожными и обращаться за помощью в случае чрезвычайных ситуаций к компетентным органам.

Мэрия Новосибирска и МЧС региона предупредили о непогоде на территории областного центра. Согласно информации от ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в городе 25 августа ожидаются сильный ветер, грозы, ливни и град.

На сегодняшний день прогнозируются осадки в виде дождя, местами — сильного ливня, а также грозы и град. Скорость ветра усилится до 17-22 м/с, при грозах можно ожидать порывы до 25 м/с.

Специалисты из департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска напоминают: при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по следующим телефонам: 051, 218-68-88, 227-44-44.

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