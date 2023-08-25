Экстренное предупреждение: грозы, ливни и град надвигаются на Новосибирск 25 августа

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
Modified Сегодня, 04:35
Updated Сегодня, 04:35
Мэрия Новосибирска и МЧС региона предупредили о непогоде на территории областного центра. Согласно информации от ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в городе 25 августа ожидаются сильный ветер, грозы, ливни и град.
На сегодняшний день прогнозируются осадки в виде дождя, местами — сильного ливня, а также грозы и град. Скорость ветра усилится до 17-22 м/с, при грозах можно ожидать порывы до 25 м/с.
Специалисты из департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска напоминают: при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по следующим телефонам: 051, 218-68-88, 227-44-44.