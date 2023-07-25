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Штормовое предупреждение: новосибирцам в среду пообещали дожди и грозы

25 июля 2023, 11:29
Фото: 1MI
Среда в Новосибирске будет дождливой

В Новосибирске в среду прогнозируют дожди и грозы

В среду, 26 июля, в Новосибирске ожидается резкое ухудшение погоды. Об этом предупреждает региональное МЧС.
«По данным УГМС, 26 июля в Новосибирской области ожидаются грозы, местами сильные дожди», — указано в СМС-сообщениях, рассылаемых ведомством.

Порывы ветра в среду будут достигать до 20 метров в секунду. Кроме того, прогнозируется туман. В экстренных случаях новосибирцев просят звонить на 112.

По данным синоптиков, температура воздуха 26 июля в ночные часы составит +15 …+17 градусов, днем столбик термометра поднимется до +26… +28 градусов.

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#Новосибирск#Погода#Александр Ляхов#МЧС#Прогноз#Синоптики#Штормовое предупреждение
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