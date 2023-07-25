Штормовое предупреждение: новосибирцам в среду пообещали дожди и грозы

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
«По данным УГМС, 26 июля в Новосибирской области ожидаются грозы, местами сильные дожди», — указано в СМС-сообщениях, рассылаемых ведомством.
Порывы ветра в среду будут достигать до 20 метров в секунду. Кроме того, прогнозируется туман. В экстренных случаях новосибирцев просят звонить на 112.
По данным синоптиков, температура воздуха 26 июля в ночные часы составит +15 …+17 градусов, днем столбик термометра поднимется до +26… +28 градусов.