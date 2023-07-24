Жара до +30 °С снова накроет Новосибирскую область

В МЧС предупредили о жаре до +30 °С в Новосибирской области

Жара снова вернется в регион на предстоящей неделе. Об этом новосибирцев предупредил замглавы ГУ МЧС по региону Константин Банников на оперативном совещании в правительстве 24 июля 2023.