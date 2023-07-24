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Жара до +30 °С снова накроет Новосибирскую область

24 июля 2023, 03:38
Фото: 1MI
Жара придет в Новосибирск

В МЧС предупредили о жаре до +30 °С в Новосибирской области

Жара снова вернется в регион на предстоящей неделе. Об этом новосибирцев предупредил замглавы ГУ МЧС по региону Константин Банников на оперативном совещании в правительстве 24 июля 2023.

В некоторых районах области потеплеет до +30 °С. На неделе с 27 июля могут пройти небольшие дожди.

По данным «Яндекс. Погоды», 24 июля потеплеет до +28 °С днем, ночью +22 °С. С 25 числа в среднем будет +22…+26 °С. Осадков не ожидается.

Сайт world-weather тоже не обещает жары. На неделе будет +25…+21 °С днем и +19…+18 °С ночью. Пасмурно будет с четверга до выходных.

Gismeteo прогнозирует тепло 24 июля до +27 °С. Потом столбик термометра покажет +23…+25 °С в светлое время суток. Ночью будет +17…+18 °С. Без осадков.

Что творится на пляжах Новосибирска в жару
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#Эмилия Губарева#Жара#Погода#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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