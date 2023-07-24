Жара до +30 °С снова накроет Новосибирскую область

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
Modified Сегодня, 04:01
Updated Сегодня, 04:01
В некоторых районах области потеплеет до +30 °С. На неделе с 27 июля могут пройти небольшие дожди.
По данным «Яндекс. Погоды», 24 июля потеплеет до +28 °С днем, ночью +22 °С. С 25 числа в среднем будет +22…+26 °С. Осадков не ожидается.
Сайт world-weather тоже не обещает жары. На неделе будет +25…+21 °С днем и +19…+18 °С ночью. Пасмурно будет с четверга до выходных.
Gismeteo прогнозирует тепло 24 июля до +27 °С. Потом столбик термометра покажет +23…+25 °С в светлое время суток. Ночью будет +17…+18 °С. Без осадков.