Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
На пляжах вокруг Новосибирска особенно много народу в выходные и вечером в будний день, как только температура воздуха прогревается чуть больше 23-24°С, тем более, если стоит жара, на многих пляжах даже сложно запарковаться. Пробки начинаются за несколько километров до въезда на пляж.
Очереди на пляжах и в кафе — чем жарче погода, тем длиннее очереди. Новосибирцы спешат воспользоваться коротким сибирским летом, чтобы загореть.
Из развлечений на новосибирских пляжах — прокат сапов, водных велосипедов и катамаранов, надувных матрасов, волейбол, настольный и пляжный теннис, кафе.
Прокат сапбордов — от 600 руб в час, надувных матрасов и зонтиков — от 500 руб. в час. Большинство отдыхающих предпочитают загорать, изредка окунаясь в воду, так как вода в Обском водохранилище прохладная даже в жару. Даже в 10 часов вечера людей на пляже не становится заметно меньше, такое ощущение, что многие продолжают загорать до темноты.
Новосибирец написал возмущенное сообщение о парочке, которая занималась разнузданным сексом на нудистском пляже.