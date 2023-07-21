На пляжах вокруг Новосибирска особенно много народу в выходные и вечером в будний день, как только температура воздуха прогревается чуть больше 23-24°С, тем более, если стоит жара, на многих пляжах даже сложно запарковаться. Пробки начинаются за несколько километров до въезда на пляж.