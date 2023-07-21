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Что творится на пляжах Новосибирска в жару

21 июля 2023, 07:09
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Пляж Обского водохранилища, Новосибирская область
Пляжи вокруг Новосибирска в жаркий день забиты настолько плотно, что можно подумать, что вы где-то на побережье Черного моря, а не Обского водохранилища.

На пляжах вокруг Новосибирска особенно много народу в выходные и вечером в будний день, как только температура воздуха прогревается чуть больше 23-24°С, тем более, если стоит жара, на многих пляжах даже сложно запарковаться. Пробки начинаются за несколько километров до въезда на пляж.

Очередь в радевалку на пляжеОчередь в радевалку на пляже
Забитые парковки у новосибирских пляжей в жару.Забитые парковки у новосибирских пляжей в жару.
Очередь в радевалку на пляже
Фото: atas.info

Очереди на пляжах и в кафе — чем жарче погода, тем длиннее очереди. Новосибирцы спешат воспользоваться коротким сибирским летом, чтобы загореть.

Бердский центральный пляж, Новосибирская область.Бердский центральный пляж, Новосибирская область.
Водные прогулки на сапах - популярное развлечение у новосибирцев.Водные прогулки на сапах - популярное развлечение у новосибирцев.
Бердский центральный пляж, Новосибирская область.
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info

Из развлечений на новосибирских пляжах — прокат сапов, водных велосипедов и катамаранов, надувных матрасов, волейбол, настольный и пляжный теннис, кафе.

Прокат сапбордов — от 600 руб в час, надувных матрасов и зонтиков — от 500 руб. в час. Большинство отдыхающих предпочитают загорать, изредка окунаясь в воду, так как вода в Обском водохранилище прохладная даже в жару. Даже в 10 часов вечера людей на пляже не становится заметно меньше, такое ощущение, что многие продолжают загорать до темноты.

Новосибирец возмутился диким сексом на нудистском пляже
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#Пляж#Пляжи Новосибирска#Ольга Храмушкина#Выходной#Город#Погода#Новосибирск#Новосибирская область
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