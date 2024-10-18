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Бабье лето

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2024
Бабье лето продолжается — прогноз погоды в Новосибирске на 18 октября
17 октября, 21:49
Мощный снегопад обрушится на Новосибирскую область
Жителей Новосибирской области предупредили об ухудшении погоды уже через несколько дней.
6 октября, 10:23
Конец бабьего лета — назван последний теплый день осени
Погода вновь приготовила не очень приятный сюрприз для любителей тепла, в ближайшие дни начнется стремительное похолодание, сообщают синоптики.
6 октября, 02:45
Когда закончится бабье лето осенью 2024 в Новосибирске
2 октября, 05:02
Осталось недолго: когда закончится бабье лето осенью 2024
20 сентября, 01:41
«Бархатный» сезон устроит погода — когда ждать потепления
19 сентября, 05:38
Когда закончится бабье лето в Сибири — даты
15 сентября, 04:35
Стал известен самый теплый день бабьего лета в Новосибирске — когда его ждать
Погода не слишком балует жителей Новосибирска, но суббота обещает быть погожей, это следует из информации ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».
13 сентября, 05:23
Минусовые заморозки ударят по Сибири — когда ждать холода
13 сентября, 04:37
Бабье лето все же наступит — когда ждать тепло
Погода в Новосибирской области постепенно налаживается, уже в ближайшие дни станет еще теплее, пообещали в ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».
9 сентября, 10:59
Когда наступит бабье лето— ответ синоптиков не порадовал
Новосибирская область захлебывается дождями, а обещанного бабьего лета всё нет. Atas.info узнал у синоптиков, ждать ли погожих дней в сентябре-2024.
4 сентября, 10:18
Мощнейший циклон со снегопадом накроет регион в ближайшие дни
Погода резко изменится от бабьего лета до снежного циклона в Новосибирской области, сообщают погодные сервисы.
3 сентября, 07:44
Когда наступит «бабье лето»: синоптики дали неутешительный прогноз
2 сентября, 05:04
2023
В Новосибирске начнется бабье лето 14 сентября
11 сентября 2023, 08:43
Бабье лето в Новосибирске — когда будет и насколько будет тепло
4 сентября 2023, 07:11
2022
Жара до +14 градусов придет на выходных в Новосибирск
Бабье лето в последний раз в этом году порадует жителей Новосибирска теплой погодой, а затем начнет холодать. Информацию предоставили в Новосибирском гидрометцентре.
19 октября 2022, 10:33
Второе бабье лето с потеплением до +15 градусов будет в начале октября в Новосибирске
30 сентября 2022, 09:53
Бабье лето с температурой до +20 градусов ожидается на выходных в Новосибирске
15 сентября 2022, 13:29

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