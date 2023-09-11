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Published Сегодня, 08:43

Modified Сегодня, 08:45

Updated Сегодня, 08:45

Названа дата начала бабьего лета в Новосибирске

В Новосибирске начнется бабье лето 14 сентября

11 сентября 2023, 08:43
Фото: 1MI
Названа дата начала бабьего лета в Новосибирске
Бабье лето наступит в Новосибирской области 14 сентября. Ожидается теплая погода в течение нескольких дней и легкий ветерок.
«Начиная с середины этой недели среднесуточная температура воздуха составит +21 градус. Порывы ветра — до 9 м/с, дождей не предвидится», — рассказала Atas.info дежурный синоптик Западно-Сибирского гидрометцентра.

Потепление придет уже в четверг, 14 сентября. Бабье лето в этот раз будет недолгим — продлится примерно до начала следующей недели.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали в Новосибирске первый снег в конце сентября.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Бабье лето#Потепление#Погода на неделю
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