В Новосибирске начнется бабье лето 14 сентября

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
«Начиная с середины этой недели среднесуточная температура воздуха составит +21 градус. Порывы ветра — до 9 м/с, дождей не предвидится», — рассказала Atas.info дежурный синоптик Западно-Сибирского гидрометцентра.
Потепление придет уже в четверг, 14 сентября. Бабье лето в этот раз будет недолгим — продлится примерно до начала следующей недели.
Напомним, ранее синоптики прогнозировали в Новосибирске первый снег в конце сентября.