Жара до +14 градусов придет на выходных в Новосибирск

Город попадет с 20 до 23 октября в теплый сектор, в котором будет тепло, но ветрено. После этих дат резко понизится температура, будет лить дождь, а также пойдет снег и появится гололед на дорогах.
20 октября будет облачно, а ближе к обеду пройдет небольшой дождь. Температура воздуха составит около +4 градусов ночью и +9 днем. 21 октября снова ожидается небольшой дождь при температуре ночью до +5 градусов и днем до +11.
22 октября ночью местами пройдет небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Температура ночью составит до +7 градусов, днем до +14 градусов. На следующий день произойдет резкое похолодание с дождем до +2 градусов ночью и до +4 днем.
При этом в воскресенье будет настолько холодно, что на дорогах появится гололедица – это может привести к массовым дорожно-транспортным происшествиям. Особенно опасными являются участки «Чуйского тракта» в Бердске, Искитимском, Черепановском районах, «Сибири» — в Мошковском и Болотнинском, и несколько участков дороги в Тогучинском, Новосибирском, Ордынском и Колыванском районах.