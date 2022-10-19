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Жара до +14 градусов придет на выходных в Новосибирск

Сегодня, 10:33
Фото: 1MI
Бабье лето в последний раз в этом году порадует жителей Новосибирска теплой погодой, а затем начнет холодать. Информацию предоставили в Новосибирском гидрометцентре.

Город попадет с 20 до 23 октября в теплый сектор, в котором будет тепло, но ветрено. После этих дат резко понизится температура, будет лить дождь, а также пойдет снег и появится гололед на дорогах.

20 октября будет облачно, а ближе к обеду пройдет небольшой дождь. Температура воздуха составит около +4 градусов ночью и +9 днем. 21 октября снова ожидается небольшой дождь при температуре ночью до +5 градусов и днем до +11. 

22 октября ночью местами пройдет небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Температура ночью составит до +7 градусов, днем до +14 градусов. На следующий день произойдет резкое похолодание с дождем до +2 градусов ночью и до +4 днем.

При этом в воскресенье будет настолько холодно, что на дорогах появится гололедица – это может привести к массовым дорожно-транспортным происшествиям. Особенно опасными являются участки «Чуйского тракта» в Бердске, Искитимском, Черепановском районах, «Сибири» — в Мошковском и Болотнинском, и несколько участков дороги в Тогучинском, Новосибирском, Ордынском и Колыванском районах.

#Александр Кондратьев#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Тепло#Бабье лето#Температура#Осень
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