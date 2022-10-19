Жара до +14 градусов придет на выходных в Новосибирск

При этом в воскресенье будет настолько холодно, что на дорогах появится гололедица – это может привести к массовым дорожно-транспортным происшествиям. Особенно опасными являются участки «Чуйского тракта» в Бердске, Искитимском, Черепановском районах, «Сибири» — в Мошковском и Болотнинском, и несколько участков дороги в Тогучинском, Новосибирском, Ордынском и Колыванском районах.