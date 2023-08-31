atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:52

Published Сегодня, 03:52

Modified Сегодня, 04:13

Updated Сегодня, 04:13

Тепло будет в Новосибирске

В чем пойти на линейку? Синоптики рассказали о погоде в Новосибирске 1 сентября 2023

31 августа 2023, 03:52
Фото: Midjourney
Тепло будет в Новосибирске

В Новосибирске в День знаний 1 сентября потеплеет до +23 °C

Жаркую погоду обещают синоптики в День знаний 1 сентября в Новосибирске. Мы изучили прогноз погоды, а вы посмотрите, в чем лучше пойти на линейку.

По данным сайта world-weather, 1 сентября в Новосибирске будет тепло: +20 °C днем и +16 °C ночью. Осадков не ожидается.

«Яндекс. Погода» обещает жару до +23 °C в дневное время и +14 °C в ночное. Осадков не ожидается, солнечно. Аналогичная погода продержится несколько дней.

Gismeteo 1 сентября ожидается до +23 °C днем и +13 °C ночью. Ожидается небольшой кратковременный дождь.

Так что на линейку можно смело одеваться красиво и не бояться замерзнуть. Куртка в дневное время будет лишней в вашем образе.

Когда начнется бабье лето в сентябре 2023 года: рассказали синоптики
Узнать подробнее
Читайте также:
Синоптики опубликовали прогноз погоды на 1 сентября 2023 в НовосибирскеДожди и грозы вернутся в Новосибирскую область в конце неделиНовосибирцев предупредили о дождях и похолодании до +18 °C с 1 сентября
#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#День знаний#1 сентября#Эмилия Губарева
Подпишитесь
Стала известна причина смерти 30-летней администратора болельщиков ХК «Сибирь»
Вчера, 12:34
«Мега», «Аура», «Галерея»: кто владельцы самых больших ТРЦ Новосибирска
29 августа, 02:30
Сколько получают директора элитных школ Новосибирска: рейтинг к 1 сентября
Сегодня, 01:20
Список лекарств, запрещенных к продаже в аптеках с 1 сентября 2023 без рецепта
Вчера, 10:05
В Новосибирске разваливается «профессорский дом»: памятнику отказали в капремонте
Вчера, 06:25
Тема классного часа 1 сентября 2023 утверждена Минобразования Новосибирской области
Сегодня, 02:27