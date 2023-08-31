В чем пойти на линейку? Синоптики рассказали о погоде в Новосибирске 1 сентября 2023

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
По данным сайта world-weather, 1 сентября в Новосибирске будет тепло: +20 °C днем и +16 °C ночью. Осадков не ожидается.
«Яндекс. Погода» обещает жару до +23 °C в дневное время и +14 °C в ночное. Осадков не ожидается, солнечно. Аналогичная погода продержится несколько дней.
Gismeteo 1 сентября ожидается до +23 °C днем и +13 °C ночью. Ожидается небольшой кратковременный дождь.
Так что на линейку можно смело одеваться красиво и не бояться замерзнуть. Куртка в дневное время будет лишней в вашем образе.