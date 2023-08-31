В чем пойти на линейку? Синоптики рассказали о погоде в Новосибирске 1 сентября 2023

В Новосибирске в День знаний 1 сентября потеплеет до +23 °C

Жаркую погоду обещают синоптики в День знаний 1 сентября в Новосибирске. Мы изучили прогноз погоды, а вы посмотрите, в чем лучше пойти на линейку.