atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:21

Published Сегодня, 16:21

Modified Сегодня, 16:21

Updated Сегодня, 16:21

Докутовича сначала оправдали, но теперь могут отправить в тюрьму за убийство

Физик-ядерщик из Новосибирска рассказал об угрозах после суда

5 сентября 2023, 16:21
Фото: 1MI
Докутовича сначала оправдали, но теперь могут отправить в тюрьму за убийство
Обвиняемый в убийстве хулиганов новосибирский ученый Валентин Докутович рассказал об угрозах, которые поступали ему после оправдательного приговора суда, сообщает издание «Сиб.фм».

В ноябре 2021 года физик-ядерщик застрелил в поселке Ложок из карабина одного из хулиганов, которые пытались пролезть в закрытый магазин его отца в позднее время суток и разжиться там алкоголем. Суд с участием присяжных оправдал ученого, однако 5 сентября текущего года прежнее решение суда было отменено и отправлено на пересмотр.

Докутович признался, что не удивлен таким развитием событий. «После оправдательного приговора мне и моей семье стали угрожать — это были как анонимные звонки, так и сообщения в интернете», — рассказал ученый.

После произошедшего отец Докутовича был вынужден закрыть магазин в поселке, а сам ученый вывез своих малолетних детей в другой город. При этом он сообщил, что не стал обращаться в полицию по поводу поступавших угроз.

Теперь дело будет рассматриваться в суде с новым составом присяжных, сам ученый сейчас находится под подпиской о невыезде

Застрелившему пьяных хулиганов новосибирскому физику отменили оправдательный приговор
Узнать подробнее
Читайте также:
Дебошир из Новосибирской области открыл стрельбу по полиции и заявил о минированииНовосибирские любители сауны украли казенное пиво и устроили погромБомбила в Карасуке отравил пассажира лекарством ради 5 тысяч рублей — как его вычисли
#Новосибирск#Суд#Полиция#Убийство#Хулиганы#Алкоголь#Угрозы#Физик-ядерщик
Подпишитесь
Владимир Путин может приехать в Новосибирск в 2023 году
Вчера, 09:13
«Где вы такие шары видели»: новосибирцы оценивают последствия крупного града
Сегодня, 04:51
До 10000 рублей: где самые дорогие билеты на матчи чемпионата КХЛ сезона 2023/24
Сегодня, 06:25
В Новосибирске с фасада ДК «Строитель» демонтируют легендарную мозаику
Сегодня, 10:03
Похолодание до + 8 градусов и дожди вернутся в Новосибирск через сутки
Сегодня, 03:47
В Новосибирске сравнили даты включения отопления в домах за последние годы
Сегодня, 09:37