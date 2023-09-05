Физик-ядерщик из Новосибирска рассказал об угрозах после суда

В ноябре 2021 года физик-ядерщик застрелил в поселке Ложок из карабина одного из хулиганов, которые пытались пролезть в закрытый магазин его отца в позднее время суток и разжиться там алкоголем. Суд с участием присяжных оправдал ученого, однако 5 сентября текущего года прежнее решение суда было отменено и отправлено на пересмотр.