Физик-ядерщик из Новосибирска рассказал об угрозах после суда

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
Modified Сегодня, 16:21
Updated Сегодня, 16:21
В ноябре 2021 года физик-ядерщик застрелил в поселке Ложок из карабина одного из хулиганов, которые пытались пролезть в закрытый магазин его отца в позднее время суток и разжиться там алкоголем. Суд с участием присяжных оправдал ученого, однако 5 сентября текущего года прежнее решение суда было отменено и отправлено на пересмотр.
Докутович признался, что не удивлен таким развитием событий. «После оправдательного приговора мне и моей семье стали угрожать — это были как анонимные звонки, так и сообщения в интернете», — рассказал ученый.
После произошедшего отец Докутовича был вынужден закрыть магазин в поселке, а сам ученый вывез своих малолетних детей в другой город. При этом он сообщил, что не стал обращаться в полицию по поводу поступавших угроз.
Теперь дело будет рассматриваться в суде с новым составом присяжных, сам ученый сейчас находится под подпиской о невыезде