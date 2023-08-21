Новосибирские любители сауны украли казенное пиво и устроили погром

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
«В ночь на 20 августа в 02:43 в сауне, расположенной на ул. Есенина, дебош и разгром устроила отдыхавшая там компания из двух женщин и одного мужчины», — сообщили в пресс-службе агентства безопасности «ГВАРДИЯ».
Выяснилось, что любители попариться отдохнули настолько хорошо, что посчитали пиво в баре своим. Решив сходить за добавкой, отдыхающие преспокойно взяли алкоголь из холодильника и стали его распивать. Когда же сотрудница сауны попыталась их утихомирить, хулиганы рассекли ей бровь, а также раскурочили мобильный и стационарный телефон. В итоге прибывшие сотрудники «ГВАРДИИ» скрутили дебоширов и передали сотрудникам полиции.
Однако это был не единственный подобный случай. Воскресным вечером «гвардейцев» вызвали на кальянную в районе улицы Ленина, где находился пьяный парень, мешавший посетителям. Те вывели его наружу и уехали, однако через двадцать минут наряду пришлось возвращаться на место. Выяснилось, что у юноши при себе имеется курительная трубка и пакетик с неизвестным веществом. Теперь любитель подымить должен объяснить все происходящее полицейским.