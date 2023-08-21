Новосибирские любители сауны украли казенное пиво и устроили погром

Однако это был не единственный подобный случай. Воскресным вечером «гвардейцев» вызвали на кальянную в районе улицы Ленина, где находился пьяный парень, мешавший посетителям. Те вывели его наружу и уехали, однако через двадцать минут наряду пришлось возвращаться на место. Выяснилось, что у юноши при себе имеется курительная трубка и пакетик с неизвестным веществом. Теперь любитель подымить должен объяснить все происходящее полицейским.