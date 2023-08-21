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Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Новосибирцы решили бесплатно угоститься пивом

Новосибирские любители сауны украли казенное пиво и устроили погром

21 августа 2023, 12:28
Фото: Агентство безопасности «ГВАРДИЯ»
Новосибирцы решили бесплатно угоститься пивом
В Новосибирске любители сауны едва не разгромили место отдыха в щепки. Дебоширов пришлось утихомиривать наряду ГБР.
«В ночь на 20 августа в 02:43 в сауне, расположенной на ул. Есенина, дебош и разгром устроила отдыхавшая там компания из двух женщин и одного мужчины», — сообщили в пресс-службе агентства безопасности «ГВАРДИЯ».

Выяснилось, что любители попариться отдохнули настолько хорошо, что посчитали пиво в баре своим. Решив сходить за добавкой, отдыхающие преспокойно взяли алкоголь из холодильника и стали его распивать. Когда же сотрудница сауны попыталась их утихомирить, хулиганы рассекли ей бровь, а также раскурочили мобильный и стационарный телефон. В итоге прибывшие сотрудники «ГВАРДИИ» скрутили дебоширов и передали сотрудникам полиции.

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Однако это был не единственный подобный случай. Воскресным вечером «гвардейцев» вызвали на кальянную в районе улицы Ленина, где находился пьяный парень, мешавший посетителям. Те вывели его наружу и уехали, однако через двадцать минут наряду пришлось возвращаться на место. Выяснилось, что у юноши при себе имеется курительная трубка и пакетик с неизвестным веществом. Теперь любитель подымить должен объяснить все происходящее полицейским.

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