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В Новосибирске вор испугался молодежи и сбежал в ТРЦ

21 июля 2023, 07:20
Фото: Агентство безопасности «ГВАРДИЯ»
Мужчина сбежал в ТРЦ от толпы парней
В Новосибирске поймали вора. Мужчина пытался сбежать от толпы молодых людей.
«20 июля в 20:59 в дежурную часть Агентства сигнал тревоги поступил из торгового центра, расположенного на ул. Ипподромская. Прибывшим на вызов бойцам ГБР охранник пояснил, что в здание вбежал и пытается укрыться от толпы молодых людей незнакомый ему мужчина», — сообщается в паблике агентства безопасности «ГВАРДИЯ» в социальной сети «ВКонтакте».

Мужчина буквально трясся от страха, а молодые люди и не думали уходить. Решив разобраться в произошедшем, бойцы ГБР поговорили с молодежью. От нее узнали, что сибиряк явно искал на газоне «закладку» с наркотическим веществом, а когда парни поинтересовались его действиями, то пригрозил ножом.

Однако юноши оказались не робкого десятка и попытались скрутить наркомана. Тогда тот испугался и побежал в ТЦ, рассчитывая на помощь. Но охранники оказались не на его стороне и сразу же изъяли нож.

Уже в полиции выяснилось, что сибиряк является рецидивистом и страдает наркотической зависимостью. Недавно из-за «ломки» задержанный украл дорогой велосипед из подъезда дома на Фадеева. Благодаря записи с камеры видеонаблюдения он был безошибочно идентифицирован. Теперь горе-жертву ожидает срок за кражу.

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#Новосибирск#Криминал#Александр Ляхов#Гвардия#Полиция#Воровство#Грабеж#Наркоманы
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