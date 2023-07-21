В Новосибирске вор испугался молодежи и сбежал в ТРЦ

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
«20 июля в 20:59 в дежурную часть Агентства сигнал тревоги поступил из торгового центра, расположенного на ул. Ипподромская. Прибывшим на вызов бойцам ГБР охранник пояснил, что в здание вбежал и пытается укрыться от толпы молодых людей незнакомый ему мужчина», — сообщается в паблике агентства безопасности «ГВАРДИЯ» в социальной сети «ВКонтакте».
Мужчина буквально трясся от страха, а молодые люди и не думали уходить. Решив разобраться в произошедшем, бойцы ГБР поговорили с молодежью. От нее узнали, что сибиряк явно искал на газоне «закладку» с наркотическим веществом, а когда парни поинтересовались его действиями, то пригрозил ножом.
Однако юноши оказались не робкого десятка и попытались скрутить наркомана. Тогда тот испугался и побежал в ТЦ, рассчитывая на помощь. Но охранники оказались не на его стороне и сразу же изъяли нож.
Уже в полиции выяснилось, что сибиряк является рецидивистом и страдает наркотической зависимостью. Недавно из-за «ломки» задержанный украл дорогой велосипед из подъезда дома на Фадеева. Благодаря записи с камеры видеонаблюдения он был безошибочно идентифицирован. Теперь горе-жертву ожидает срок за кражу.