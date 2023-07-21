В Новосибирске вор испугался молодежи и сбежал в ТРЦ

Мужчина буквально трясся от страха, а молодые люди и не думали уходить. Решив разобраться в произошедшем, бойцы ГБР поговорили с молодежью. От нее узнали, что сибиряк явно искал на газоне «закладку» с наркотическим веществом, а когда парни поинтересовались его действиями, то пригрозил ножом.