Тесачок, чтоб был коньячок: гвардейцы задержали сибиряка с холодным оружием

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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«7 июля в дежурную часть ГВАРДИИ поступил сигнал тревоги из магазина, расположенного по улице Дмитрия Донского», — рассказали в агентстве безопасности «ГВАРДИЯ».
Прибывшие на место гвардейцы обнаружили на месте происшествия мужчину. Продавцы рассказали, что несколько лет назад задержанный украл бутылку коньяка. Вполне возможно, что новый визит означает повторное наглое воровство.
Заставив мужчину открыть хозяйственную сумку, гвардейцы испытали состояние шока. Внутри был обнаружен полный арсенал холодного оружия, включая тесак, топорик и складной нож. Сотрудники агентства изъяли даже пневматический пистолет.
Вор со столь внушительным комплектом был доставлен в отделение полиции по Заельцовскому району. Сейчас им занимаются сотрудники правоохранительных органов.