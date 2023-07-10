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Тесачок, чтоб был коньячок: гвардейцы задержали сибиряка с холодным оружием

10 июля 2023, 08:49
Фото: Агентство безопасности «ГВАРДИЯ»
У мужчины изъяли внушительный арсенал оружия

В Новосибирске грабитель пошел за коньяком с холодным оружием

В Новосибирске был задержан покупатель, ограбивший магазин. Мужчина пошел «на дело» с холодным оружием.
«7 июля в дежурную часть ГВАРДИИ поступил сигнал тревоги из магазина, расположенного по улице Дмитрия Донского», — рассказали в агентстве безопасности «ГВАРДИЯ».

Прибывшие на место гвардейцы обнаружили на месте происшествия мужчину. Продавцы рассказали, что несколько лет назад задержанный украл бутылку коньяка. Вполне возможно, что новый визит означает повторное наглое воровство.

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Заставив мужчину открыть хозяйственную сумку, гвардейцы испытали состояние шока. Внутри был обнаружен полный арсенал холодного оружия, включая тесак, топорик и складной нож. Сотрудники агентства изъяли даже пневматический пистолет.

Вор со столь внушительным комплектом был доставлен в отделение полиции по Заельцовскому району. Сейчас им занимаются сотрудники правоохранительных органов.

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#Новосибирск#Криминал#Александр Ляхов#Грабеж#Гвардия
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