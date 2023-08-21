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Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

Мужчина устроил дебош в караоке-клубе

В Новосибирске буйный меломан едва не разгромил караоке-клуб

21 августа 2023, 12:02
Фото: Сиб.фм
Мужчина устроил дебош в караоке-клубе
В Новосибирске мужчина устроил скандал в караоке-клубе «Какао». Сибиряка наотрез отказались пускать в заведение.

Как сообщает Сиб.фм, конфликт произошел в конце прошлой недели. Придя в «Какао» в районе десяти часов вечера, мужчина вместе со своей спутницей, рассчитывал на спокойный отдых и исполнение любимых шлягеров. Однако охрана не пустила его из-за сильнейшего алкогольного опьянения.

Разозлившись, сибиряк разбил ногой стекло на двери. Охранник, вызвал сотрудников Росгвардии, которые едва утихомирили дебошира. При этом недовольный меломан грязно матерился и предлагал гвардейцам применить свои способности в другом месте. Конфликт попыталась сгладить спутница хулигана, на месте заплатившая 30 тысяч рублей за стеклопакет. Однако новосибирца все же увезли в отделение.

Произошедшее уже обсуждают в социальных сетях. «Не дали мужику попеть», — замечает сибиряк под ником Бармалей Ужастный. «Видать, дресс-код не прошел», — шутит Евгений Граховский. «Баллов на солиста не смог набрать», — вторит ему комментатор под псевдонимом Иван Кот.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Росгвардия#Караоке#Хулиганы#Хулиганство
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