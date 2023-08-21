В Новосибирске буйный меломан едва не разгромил караоке-клуб

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Как сообщает Сиб.фм, конфликт произошел в конце прошлой недели. Придя в «Какао» в районе десяти часов вечера, мужчина вместе со своей спутницей, рассчитывал на спокойный отдых и исполнение любимых шлягеров. Однако охрана не пустила его из-за сильнейшего алкогольного опьянения.
Разозлившись, сибиряк разбил ногой стекло на двери. Охранник, вызвал сотрудников Росгвардии, которые едва утихомирили дебошира. При этом недовольный меломан грязно матерился и предлагал гвардейцам применить свои способности в другом месте. Конфликт попыталась сгладить спутница хулигана, на месте заплатившая 30 тысяч рублей за стеклопакет. Однако новосибирца все же увезли в отделение.
Произошедшее уже обсуждают в социальных сетях. «Не дали мужику попеть», — замечает сибиряк под ником Бармалей Ужастный. «Видать, дресс-код не прошел», — шутит Евгений Граховский. «Баллов на солиста не смог набрать», — вторит ему комментатор под псевдонимом Иван Кот.