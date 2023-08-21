В Новосибирске буйный меломан едва не разгромил караоке-клуб

Разозлившись, сибиряк разбил ногой стекло на двери. Охранник, вызвал сотрудников Росгвардии, которые едва утихомирили дебошира. При этом недовольный меломан грязно матерился и предлагал гвардейцам применить свои способности в другом месте. Конфликт попыталась сгладить спутница хулигана, на месте заплатившая 30 тысяч рублей за стеклопакет. Однако новосибирца все же увезли в отделение.