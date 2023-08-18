Мигранты накинулись на новосибирца возле бара — они начали ругаться из-за замечания

Posted Сегодня, 01:23
Published Сегодня, 01:23
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Updated Сегодня, 01:25
Вечером 16 августа в Новосибирске возник конфликт возле одного бара. Двое иностранцев напали на мужчину после его замечания. Инцидент произошел около станции метро «Золотая Нива».
По словам свидетелей, спор начался из-за громкого разговора двух иностранцев, на что один из посетителей сделал им замечание. В результате разногласий, все трое вышли на улицу, где началась драка. Об это сообщает Telegram-канал «ЧП Новосибирск».
На видеозаписи видно, как один парень отходит назад, а двое других продолжают приближаться к нему. Один из нападавших утверждает, что он не бил, а только пытался разнять дерущихся.