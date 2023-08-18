atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:23

Published Сегодня, 01:23

Modified Сегодня, 01:25

Updated Сегодня, 01:25

Мигранты хотели напасть на новосибирца

Мигранты накинулись на новосибирца возле бара — они начали ругаться из-за замечания

18 августа 2023, 01:23
Фото: 1MI
Мигранты хотели напасть на новосибирца

В Новосибирске мигранты напали на мужчину возле бара из-за конфликта

В Новосибирске возле бара двое мигрантов напали на посетителя из-за замечания, после чего произошла драка на улице.

Вечером 16 августа в Новосибирске возник конфликт возле одного бара. Двое иностранцев напали на мужчину после его замечания. Инцидент произошел около станции метро «Золотая Нива».

По словам свидетелей, спор начался из-за громкого разговора двух иностранцев, на что один из посетителей сделал им замечание. В результате разногласий, все трое вышли на улицу, где началась драка. Об это сообщает Telegram-канал «ЧП Новосибирск».

На видеозаписи видно, как один парень отходит назад, а двое других продолжают приближаться к нему. Один из нападавших утверждает, что он не бил, а только пытался разнять дерущихся.

Фото: "ЧП Новосибирск"
В Новосибирске появились плакаты, призывающие мигрантов уехать: правда или фейк?
Узнать подробнее
Читайте также:
Конфликт с мигрантами завершился выстрелами и дракойПодделал паспорт: в Новосибирске задержали мигранта при попытке дать взятку ФСБРосстат: зафиксирован резкий рост количества мигрантов в Новосибирской области в 2023В Новосибирске названы страны, откуда приезжают трудовые мигранты
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Общество#Город#Происшествия#Мигранты#Драка#Бар#Конфликт
Подпишитесь
Футбольному судье FIFA спасли жизнь на борту самолета Москва — Новосибирск
Вчера, 01:52
«Дура или тварь»: блогер Goblin оскорбил мать мобилизованного из Новосибирска
Вчера, 09:18
В Новосибирске чаще всего подделывают купюры 5000 рублей
Вчера, 06:59
Труп «безумной» хозяйки нашли под Новосибирском — она содержала концлагерь животных
Вчера, 04:39
Прокуроры приехали на «Кольцо ада» на пл. Труда — пробки достали всех новосибирцев
Вчера, 07:30
Нехватка учителей в школах Новосибирска. Почему многие уходят в репетиторство
Вчера, 02:20