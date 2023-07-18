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Подделал паспорт: в Новосибирске задержали мигранта при попытке дать взятку ФСБ

18 июля 2023, 03:57
Фото: 1MI
Мигрант пытался дать взятку
Мигрант задержан в Новосибирске при попытке дать взятку сотруднику ФСБ в размере 80 тысяч рублей за нелегальное нахождение в России.

В Новосибирске был задержан иностранный гражданин, который, нарушая закон, пытался предложить взятку сотруднику ФСБ. По информации пресс-службы управления, мигрант предложил сотруднику 80 тысяч рублей за возможность оставаться в России.

Иностранец уже был депортирован и ему запрещено находиться в стране до 2032 года, но он вернулся в Новосибирск с поддельным паспортом.

Сотрудник УФСБ предупредил его о незаконности его действий, после чего мигрант попытался дать ему взятку. Было возбуждено уголовное дело, и подозреваемый сейчас находится под стражей.

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#Эмилия Губарева#Мигрант#Взятка#ФСБ#Задержание#Уголовное дело#Новосибирск#Новосибирская область#Общество#Город#Криминал#Паспорт
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