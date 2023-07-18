Подделал паспорт: в Новосибирске задержали мигранта при попытке дать взятку ФСБ

Posted Сегодня, 03:57
Published Сегодня, 03:57
Modified Сегодня, 03:59
Updated Сегодня, 03:59
В Новосибирске был задержан иностранный гражданин, который, нарушая закон, пытался предложить взятку сотруднику ФСБ. По информации пресс-службы управления, мигрант предложил сотруднику 80 тысяч рублей за возможность оставаться в России.
Иностранец уже был депортирован и ему запрещено находиться в стране до 2032 года, но он вернулся в Новосибирск с поддельным паспортом.
Сотрудник УФСБ предупредил его о незаконности его действий, после чего мигрант попытался дать ему взятку. Было возбуждено уголовное дело, и подозреваемый сейчас находится под стражей.