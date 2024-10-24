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Семья из Швеции переехала в Новосибирск и поклялась любить Россию
Семья иностранцев переехала в Новосибирск: эту историю рассказали в МВД.
24 октября, 02:18
«Сказали, так бывает»: сибирячка может потерять работу из-за ошибки в паспорте
Сибирячке в паспортном столе выдали новые документы, однако в них женщина заметила две грубые ошибки, которые сейчас ей грозят лишением работы.
16 октября, 06:26
Часто гибнут: детям до 14 лет запретят подходить к рекам в Новосибирской области
В Новосибирской области рассматривают запрет на выход детей к берегу: инициативу предложил прокурор региона Александр Бучман.
31 мая, 04:41
2023
Участвовала в ЛГБТ-параде: новосибирцы требуют лишить гражданства РФ актрису Орейро
Общественники из «Сибирской правозащитной группы „Радетель“» обратились в прокуратуру и Министерство внутренних дел с требованием лишить актрису Наталью Орейро гражданства России из-за ее участия в ЛГБТ-параде в Аргентине.
10 ноября 2023, 03:32
В Новосибирске сестры-близняшки из ДНР получили паспорта России
Сестры-близняшки из ДНР получили российские паспорта в Новосибирске. Информацию об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по региону.
24 июля 2023, 02:53
Подделал паспорт: в Новосибирске задержали мигранта при попытке дать взятку ФСБ
Мигрант задержан в Новосибирске при попытке дать взятку сотруднику ФСБ в размере 80 тысяч рублей за нелегальное нахождение в России.
18 июля 2023, 03:57
Росгвардейцы поймали в банке сибиряка с фальшивым паспортом
7 июля 2023, 12:14
В Новосибирске 4 года не могут восстановить паспорт подполковнику запаса
8 марта 2023, 05:40

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