В Новосибирске сестры-близняшки из ДНР получили паспорта России

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В Новосибирске была проведена церемония, на которой вручили российские паспорта двум сестрам-близняшкам из Донецкой Народной Республики — Алине и Валерии.
Сотрудники полиции рассказали участницам церемонии о правах и свободах человека. После этого новые граждане России дали клятву соблюдать Конституцию и законы страны, а также уважать ее культуру, историю и традиции.
Полковник полиции Михаил Федоров поздравил девушек и напомнил им о необходимости соблюдения правопорядка и морально-этических норм, а также о важности уважения соотечественников.