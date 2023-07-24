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В Новосибирске сестры-близняшки из ДНР получили паспорта России

24 июля 2023, 02:53
Фото: 1MI
Гражданки РФ поклялись соблюдать законы России
Сестры-близняшки из ДНР получили российские паспорта в Новосибирске. Информацию об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

В Новосибирске была проведена церемония, на которой вручили российские паспорта двум сестрам-близняшкам из Донецкой Народной Республики — Алине и Валерии.

Гражданки РФГражданки РФ
Гражданки РФ
Фото: ГУ МВД по Новосибирской области

Сотрудники полиции рассказали участницам церемонии о правах и свободах человека. После этого новые граждане России дали клятву соблюдать Конституцию и законы страны, а также уважать ее культуру, историю и традиции.

Полковник полиции Михаил Федоров поздравил девушек и напомнил им о необходимости соблюдения правопорядка и морально-этических норм, а также о важности уважения соотечественников.

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