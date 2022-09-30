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​​Путин объявил о присоединении ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья в состав РФ

Сегодня, 12:42
Фото: atas.info
Президент России Владимир Путин во время обращения 30 сентября к народу объявил о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России и пообещал защищать землю всеми средствами.

«Люди, живущие в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда! Мы будем защищать нашу землю всеми средствами. Мы отстроим все разрушенные города и поселки. Будем развивать предприятия, инфраструктуру, системы здравоохранения», - заявил Путин, 

Президент также призвал Киев немедленно прекратить огонь и войну, которую он развязал еще в 2014 году – это будет путь к миру. 

Стоит отметить, что сразу после обращения российский лидер и главы освобожденных территорий подписали договоры о вступлении в состав РФ. 

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