«Люди, живущие в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда! Мы будем защищать нашу землю всеми средствами. Мы отстроим все разрушенные города и поселки. Будем развивать предприятия, инфраструктуру, системы здравоохранения», - заявил Путин,