«Люди, живущие в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда! Мы будем защищать нашу землю всеми средствами. Мы отстроим все разрушенные города и поселки. Будем развивать предприятия, инфраструктуру, системы здравоохранения», - заявил Путин,
Президент также призвал Киев немедленно прекратить огонь и войну, которую он развязал еще в 2014 году – это будет путь к миру.
Стоит отметить, что сразу после обращения российский лидер и главы освобожденных территорий подписали договоры о вступлении в состав РФ.