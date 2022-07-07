Поступление беженцев ЛНР и ДНР в вузы Новосибирска: сколько квот, условия зачисления

«Квоты выделяет Министерство науки и высшего образования РФ. Если абитуриент из Донбасса хочет поступить в Новосибирский государственный университет, он должен обратиться с этим вопросом в Минобрнауки РФ по телефону 8 (495) 122-22-68. Его зачислят в случае успешного прохождения предложенной министерством процедуры отбора», - пояснили в НГУ.