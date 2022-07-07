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Posted 7 июля 2022, 05:02

Published 7 июля 2022, 05:02

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Поступление беженцев ЛНР и ДНР в вузы Новосибирска: сколько квот, условия зачисления

Поступление беженцев ЛНР и ДНР в вузы Новосибирска: сколько квот, условия зачисления

7 июля 2022, 05:02
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Абитуриентов из ЛНР и ДНР готовы принять на обучение вузы Новосибирска по особым условиям. Рассказываем, какие квоты предусмотрены для беженцев и как поступить в самые популярные университеты города.

Выпускники школ Донбасса могут рассчитывать на бюджетные места в ведущих вузах столицы Сибири. Для них предусмотрены особые квоты.

«В НГУЭУ выделено 47 мест на бакалавриат и 5 мест на специалитет по квоте для беженцев. Однако пока заявлений на поступление от них не поступало», - рассказали сотрудники вуза Atas.info.

В НГУ не сообщили, сколько предусмотрено квот для граждан Украины. Представители университета только рассказали о процедуре зачисления.

«Квоты выделяет Министерство науки и высшего образования РФ. Если абитуриент из Донбасса хочет поступить в Новосибирский государственный университет, он должен обратиться с этим вопросом в Минобрнауки РФ по телефону 8 (495) 122-22-68. Его зачислят в случае успешного прохождения предложенной министерством процедуры отбора», - пояснили в НГУ.

Как уточнили в НГТУ, украинцам для поступления по квоте необходимо сдать вступительные экзамены. На бюджетные места могут рассчитывать также бывшие школьники, не сдававшие по известным причинам ЕГЭ.

«Экзамены проходят в виде интернет-тестирования. Русский язык сдают в форме собеседования. Каждый предмет оценивают по 100 бальной шкале. При приеме на обучение учитываются индивидуальные достижения абитуриента, даже полученные на территории Украины», - отметили в НГТУ.

Вузы добавили, что будущему студенту необходимо предоставить полный пакет документов в Минобразования для зачисления. Помогут решить эти вопросы в приемной комиссии вузов.

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