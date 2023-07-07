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Росгвардейцы поймали в банке сибиряка с фальшивым паспортом

7 июля 2023, 12:14
Фото: 1MI
У мужчины был поддельный паспорт

В Новосибирске росгвардейцы задержали в банке мужчину с фальшивым паспортом

В Новосибирске сотрудники Росгвардии задержали в банке мужчину с подозрительным удостоверением личности. Он пытался получить кредит наличными.
«Сотрудники Центрального отдела вневедомственной охраны по городу Новосибирску задержали мужчину. Сигнал тревоги из финансовой организации на улице Гоголя поступил в дневное время», — рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Новосибирской области.
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Подозрительный мужчина попытался оформить на себя кредит наличными на сумму в размере 300 тысяч рублей. Сотрудники банка усомнились в предъявленных им документах и мгновенно нажали на кнопку тревожной сигнализации.

Сотрудники Росгвардии выяснили, что 39-летний клиент приобрел поддельный паспорт в Интернете. Мошенник передан полиции, возбуждено уголовное дело.

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#Новосибирск#Криминал#Александр Ляхов#Росгвардия#Мошенничество#Мошенник#Банк#Паспорт
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