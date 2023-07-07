Росгвардейцы поймали в банке сибиряка с фальшивым паспортом

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
«Сотрудники Центрального отдела вневедомственной охраны по городу Новосибирску задержали мужчину. Сигнал тревоги из финансовой организации на улице Гоголя поступил в дневное время», — рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Новосибирской области.
Подозрительный мужчина попытался оформить на себя кредит наличными на сумму в размере 300 тысяч рублей. Сотрудники банка усомнились в предъявленных им документах и мгновенно нажали на кнопку тревожной сигнализации.
Сотрудники Росгвардии выяснили, что 39-летний клиент приобрел поддельный паспорт в Интернете. Мошенник передан полиции, возбуждено уголовное дело.