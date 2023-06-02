Росгвардейцы задержали новосибирцев с пуховиком и ягодами

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
«В ночь на 2 июня в Ленинский отдел вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги с охраняемого объекта — квартиры, расположенной на первом этаже жилого дома по улице Невельского. На место срабатывания тревожной сигнализации были направлены две группы задержания», — указано на официальном сайте управления Росгвардии по Новосибирской области.
Когда росгвардейцы прибыли по адресу, то увидели интересную картину. Неизвестный мужчина пытался вылезти в кухонное окно, в котором уже было разбито стекло. Непрошеный гость был одет в женский пуховик, рядом с ним стояли пакеты с замороженной ягодой и обувью. Возле окна силовики обнаружили второго злоумышленника.
В итоге обоих новосибирцев доставили в полицию, где обнаружились их неоднократные судимости. Позже выяснилось, что хозяин квартиры был за городом, однако им помогла проживающая с ним сибирячка. После вскрытия жилплощади были найдены следы пребывания подозреваемых, а похищенные вещи были опознаны.
Сотрудниками полиции уже возбуждено уголовное дело по факту кражи.