Росгвардейцы задержали новосибирцев с пуховиком и ягодами

В итоге обоих новосибирцев доставили в полицию, где обнаружились их неоднократные судимости. Позже выяснилось, что хозяин квартиры был за городом, однако им помогла проживающая с ним сибирячка. После вскрытия жилплощади были найдены следы пребывания подозреваемых, а похищенные вещи были опознаны.