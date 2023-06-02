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Росгвардейцы задержали новосибирцев с пуховиком и ягодами

2 июня 2023, 13:50
Фото: 1MI
Воры захотели полакомиться ягодами

В Новосибирске воры позарились на пуховик и замороженные ягоды

В Новосибирске сотрудники Росгвардии арестовали двоих мужчин. Они были застигнуты с поличным в квартире.
«В ночь на 2 июня в Ленинский отдел вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги с охраняемого объекта — квартиры, расположенной на первом этаже жилого дома по улице Невельского. На место срабатывания тревожной сигнализации были направлены две группы задержания», — указано на официальном сайте управления Росгвардии по Новосибирской области.
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Когда росгвардейцы прибыли по адресу, то увидели интересную картину. Неизвестный мужчина пытался вылезти в кухонное окно, в котором уже было разбито стекло. Непрошеный гость был одет в женский пуховик, рядом с ним стояли пакеты с замороженной ягодой и обувью. Возле окна силовики обнаружили второго злоумышленника.

В итоге обоих новосибирцев доставили в полицию, где обнаружились их неоднократные судимости. Позже выяснилось, что хозяин квартиры был за городом, однако им помогла проживающая с ним сибирячка. После вскрытия жилплощади были найдены следы пребывания подозреваемых, а похищенные вещи были опознаны.

Сотрудниками полиции уже возбуждено уголовное дело по факту кражи.

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#Новосибирск#Криминал#Александр Ляхов#Росгвардия#Кража
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