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Новосибирские похитители кристаллов на полмиллиарда рублей останутся в колонии

1 июня 2023, 13:24
Фото: pxhere.com
Стоимость кристаллов составила полмиллиарда рублей

В Новосибирске суд оставил в колонии похитителей кристаллов в 0,5 млрд рублей

В Новосибирске отклонили апелляцию по делу о похищении синтетических кристаллов. Осужденные по этому делу менеджеры останутся в колонии.
«Новосибирский областной суд оставил без изменения приговор о хищении кристаллов и изделий из них на сумму свыше 575 млн рублей Приговором Советского районного суда г.Новосибирска от 22.11.2022 два местных жителя осуждены по п.«б» ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж)», - указано в Telegram-канале прокуратуры Новосибирской области.
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Инцидент произошел в апреле 2019 года. Менеджеры ООО «Тайрус», основной деятельностью которого являлось производство и обработка синтетических кристаллов, прибыли на парковку фирмы и заблокировали автомобиль ее директора. После этого преступники похитили кристаллы и уже готовые изделия на сумму свыше 575 миллионов рублей.

При этом осужденные не были включены в официальный штат компании, но исполняли там обязанности менеджеров. За время работы злоумышленники досконально изучили всю деятельность руководства и узнали, что глава ООО «Тайрус» намерен перевезти кристаллы на другую площадку. После этого они и замыслили крупную кражу.

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В итоге суд дал обоим новосибирцам свыше шести лет лишения свободы в колонии строгого режима. Защита пыталась обжаловать приговор, но он остался без изменений.

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#Новосибирск#Криминал#Александр Ляхов#Суд#Прокуратура#Грабеж
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