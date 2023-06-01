Новосибирские похитители кристаллов на полмиллиарда рублей останутся в колонии

При этом осужденные не были включены в официальный штат компании, но исполняли там обязанности менеджеров. За время работы злоумышленники досконально изучили всю деятельность руководства и узнали, что глава ООО «Тайрус» намерен перевезти кристаллы на другую площадку. После этого они и замыслили крупную кражу.