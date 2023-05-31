В Новосибирске сибирячке продали испорченный крест в ювелирном магазине

Posted Сегодня, 02:58
Published Сегодня, 02:58
Modified Сегодня, 03:01
Updated Сегодня, 03:01
Жительница Новосибирска купила в ювелирном магазине серебряный крест на подарок своему свекру за 2200 рублей, но через десять дней изделие стало темнеть, и женщина пожаловалась на него на сайте «Фламп».
В ответ на жалобу посетительницы, магазин высказал сочувствие и заявил, что украшения из серебра быстрее теряют блеск под воздействием кислорода, из-за чего становятся черными.
Представители организации добавили, что все украшения проходят проверку качества государственными инспекциями пробирного надзора. Одна из подписчиц «Флампа» рекомендовала автору отзыва покупать кресты в храмах.