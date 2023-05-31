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В Новосибирске сибирячке продали испорченный крест в ювелирном магазине

31 мая 2023, 02:58
Фото: 1MI
Крестик почернел
Крест в подарок купила жительница Новосибирска: через несколько дней он почернел. Что ответили в магазине?

Жительница Новосибирска купила в ювелирном магазине серебряный крест на подарок своему свекру за 2200 рублей, но через десять дней изделие стало темнеть, и женщина пожаловалась на него на сайте «Фламп».

В ответ на жалобу посетительницы, магазин высказал сочувствие и заявил, что украшения из серебра быстрее теряют блеск под воздействием кислорода, из-за чего становятся черными.

Представители организации добавили, что все украшения проходят проверку качества государственными инспекциями пробирного надзора. Одна из подписчиц «Флампа» рекомендовала автору отзыва покупать кресты в храмах.

Тот самый крест Тот самый крест
Тот самый крест
Фото: Фламп
Новосибирцы обнаружили на дороге крест
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#Эмилия Губарева#Вера#Православие#Отзывы#Общество#Город#Новосибирск
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