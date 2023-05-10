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Новосибирцы обнаружили на дороге крест

10 мая 2023, 13:14
Фото: ВК / АСТ-54
Причины появления крестов неизвестны

На дорогах Новосибирска нарисовали крест

На улицах Новосибирска обнаружены нарисованные кресты. Причины их появления пока неизвестны.

«В Новосибирске обнаружили нарисованный на дороге крест», - сообщается в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».

На данный момент известно, что кресты нарисованы на улице Добролюбова напротив самолета. Жители теряются в догадках.

Будоражит странное явление и подписчиков. «Звоните на Рен-ТВ. Им это понравится», - съязвил Григорий Рябков. «На Новосибирске поставили крест», - поддерживает шутку Андрей Козырь. «-Это крест. – Вижу, что крест. Что он означает? – Означает крест», - процитировал диалог из фильма «Ворошиловский стрелок»  Иван Жарков. «Не ведитесь, это флешмоб», - пишет пользователь под псевдонимом Эдмон Дантес.

На данный момент причины появления крестов неизвестны.

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#Город#Новосибирск#Александр Ляхов#Соцсети#Творчество#Акция
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