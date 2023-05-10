Новосибирцы обнаружили на дороге крест

Будоражит странное явление и подписчиков. «Звоните на Рен-ТВ. Им это понравится», - съязвил Григорий Рябков. «На Новосибирске поставили крест», - поддерживает шутку Андрей Козырь. «-Это крест. – Вижу, что крест. Что он означает? – Означает крест», - процитировал диалог из фильма «Ворошиловский стрелок» Иван Жарков. «Не ведитесь, это флешмоб», - пишет пользователь под псевдонимом Эдмон Дантес.