Новосибирцы обнаружили на дороге крест

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
«В Новосибирске обнаружили нарисованный на дороге крест», - сообщается в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
На данный момент известно, что кресты нарисованы на улице Добролюбова напротив самолета. Жители теряются в догадках.
Будоражит странное явление и подписчиков. «Звоните на Рен-ТВ. Им это понравится», - съязвил Григорий Рябков. «На Новосибирске поставили крест», - поддерживает шутку Андрей Козырь. «-Это крест. – Вижу, что крест. Что он означает? – Означает крест», - процитировал диалог из фильма «Ворошиловский стрелок» Иван Жарков. «Не ведитесь, это флешмоб», - пишет пользователь под псевдонимом Эдмон Дантес.
На данный момент причины появления крестов неизвестны.