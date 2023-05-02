Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
В Новосибирске произошло ДТП, в котором пострадала свинья. Инцидент случился 27 апреля на улице Речкуновской в районе клиники Мешалкина в Советском районе города.
По данным отдела ГО и ЧС, за рулем автомобиля Lada Granta находился мужчина. Он сбил свинью, которая неожиданно выбежала на дорогу.
Водитель вызвал на место происшествия сотрудников ГИБДД для оформления ДТП. Автомобилисту скорая помощь не потребовалась. Животное пострадало, сообщают «Родные берега».