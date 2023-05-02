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Свинью сбили на дороге в Новосибирске — подробности ДТП

2 мая 2023, 05:20
Фото: Сергей Рудковский / 1MI
Свинью сбили на дороге

В Новосибирске автомобиль сбил свинью в Советском районе

В Новосибирске на улице Речкуновской была сбита свинья, о чем сообщают в отделе ГО и ЧС.

В Новосибирске произошло ДТП, в котором пострадала свинья. Инцидент случился 27 апреля на улице Речкуновской в районе клиники Мешалкина в Советском районе города.

По данным отдела ГО и ЧС, за рулем автомобиля Lada Granta находился мужчина. Он сбил свинью, которая неожиданно выбежала на дорогу.

Водитель вызвал на место происшествия сотрудников ГИБДД для оформления ДТП. Автомобилисту скорая помощь не потребовалась.  Животное пострадало, сообщают «Родные берега».

Названы шокирующие подробности массового ДТП на Димитровском мосту в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#ДТП#Животные#Автомобиль#Дорога#Транспорт#Общество#Город#Новосибирск
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