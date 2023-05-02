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Утром 2 мая произошло ДТП на Димитровском мосту возле проезда Энергетиков. В аварии столкнулись четыре автомобиля, пострадали двое мужчин 1971 и 1987 года рождения. Сотрудники МАСС выехали на место происшествия для оказания помощи.
Была оказана помощь в транспортировке пострадавшего до скорой помощи. При ликвидации ДТП специалисты обеспечили противопожарную безопасность транспорта и стабилизировали один из автомобилей, который опрокинулся и перевернулся.
На месте работали сотрудники ГИБДД, но официально ведомство информацию еще не прокомментировало.