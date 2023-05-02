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Названы шокирующие подробности массового ДТП на Димитровском мосту в Новосибирске

2 мая 2023, 02:42
Фото: ВК/МАСС
В ДТП пострадали 2 человека

В Новосибирске появилось видео с места массовой аварии на Димитровском мосту

Массовое ДТП произошло на Димитровском мосту в Новосибирске, подробности сообщили в МАСС.

Утром 2 мая произошло ДТП на Димитровском мосту возле проезда Энергетиков. В аварии столкнулись четыре автомобиля, пострадали двое мужчин 1971 и 1987 года рождения. Сотрудники МАСС выехали на место происшествия для оказания помощи.

Есть пострадавшие: в Новосибирске на Димитровском мосту произошло массовое ДТП
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Была оказана помощь в транспортировке пострадавшего до скорой помощи. При ликвидации ДТП специалисты обеспечили противопожарную безопасность транспорта и стабилизировали один из автомобилей, который опрокинулся и перевернулся.

На месте работали сотрудники ГИБДД, но официально ведомство информацию еще не прокомментировало.

Есть пострадавшие
Видео: МАСС
#Эмилия Губарева#ДТП#Пострадавшие#Общество#Город#Происшествия#Транспорт#Новосибирск#Видео
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