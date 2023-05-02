Есть пострадавшие: в Новосибирске на Димитровском мосту произошло массовое ДТП

Posted Сегодня, 02:27
Published Сегодня, 02:27
Modified Сегодня, 02:29
Updated Сегодня, 02:29
Утром 2 мая в Новосибирске на Димитровском мосту произошло крупное ДТП.
Как сообщили очевидцы в сервисе 2ГИС, в аварии столкнулись не менее четырех автомобилей.
Новосибирцы рассказали, что в ДТП есть пострадавшие. Известно, что на месте происшествия работает скорая помощь.
Из-за аварии возникла пробка в сторону правого берега. Официально информацию в ГИБДД региона еще не прокомментировали. Напомним, ранее в Новосибирске сбили мотоциклиста.