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Есть пострадавшие: в Новосибирске на Димитровском мосту произошло массовое ДТП

2 мая 2023, 02:27
Фото: 2ГИС
Очевидцы сообщают о пострадавших

В Новосибирске на Димитровском мосту произошло массовое ДТП

Массовое ДТП произошло на Димитровском мосту в Новосибирске, сообщают очевидцы в сервисе 2ГИС.

Утром 2 мая в Новосибирске на Димитровском мосту произошло крупное ДТП.

Как сообщили очевидцы в сервисе 2ГИС, в аварии столкнулись не менее четырех автомобилей.

Новосибирцы рассказали, что в ДТП есть пострадавшие. Известно, что на месте происшествия работает скорая помощь.

Из-за аварии возникла пробка в сторону правого берега. Официально информацию в ГИБДД региона еще не прокомментировали. Напомним, ранее в Новосибирске сбили мотоциклиста. 

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#Эмилия Губарева#ДТП#Транспорт#Город#Общество#Новосибирск
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