Работница микрозаймовой конторы получила условный срок за воровство из кассы

По данным уголовного дела, с января 2020 по апрель 2021 года сибирячка была руководителем отдела развития ООО МКК «Удачные займы-НСК» и отвечала за кассу. Пользуясь этим, женщина преспокойно присваивала деньги, а их отсутствие скрывала через «липовые» договора с несуществующими клиентами. Таким образом, ей удалось похитить более 200 тысяч рублей.