Работница микрозаймовой конторы получила условный срок за воровство из кассы

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
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«Вступил в законную силу приговор Татарского районного суда Новосибирской области от 22 мая 2023 года в отношении Ивашинниковой Е.В., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, т. е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере)», — указано на сайте Татарского районного суда.
По данным уголовного дела, с января 2020 по апрель 2021 года сибирячка была руководителем отдела развития ООО МКК «Удачные займы-НСК» и отвечала за кассу. Пользуясь этим, женщина преспокойно присваивала деньги, а их отсутствие скрывала через «липовые» договора с несуществующими клиентами. Таким образом, ей удалось похитить более 200 тысяч рублей.
После возбуждения уголовного дела хитроумная мошенница признала свою вину и полностью возместила ущерб. Благодаря этому ей удалось отделаться условным сроком в два года.