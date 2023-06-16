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Работница микрозаймовой конторы получила условный срок за воровство из кассы

16 июня 2023, 08:20
Фото: 1MI
Работница микрозаймовой конторы присваивала казенные деньги

В Новосибирске воровку денег из микрозаймовой конторы осудили условно

В Новосибирске вынесли приговор бывшей работнице микрозаймовой конторы. Сибирячка на протяжении года присваивала казенные средства.
«Вступил в законную силу приговор Татарского районного суда Новосибирской области от 22 мая 2023 года в отношении Ивашинниковой Е.В., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, т. е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере)», — указано на сайте Татарского районного суда.
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По данным уголовного дела, с января 2020 по апрель 2021 года сибирячка была руководителем отдела развития ООО МКК «Удачные займы-НСК» и отвечала за кассу. Пользуясь этим, женщина преспокойно присваивала деньги, а их отсутствие скрывала через «липовые» договора с несуществующими клиентами. Таким образом, ей удалось похитить более 200 тысяч рублей.

После возбуждения уголовного дела хитроумная мошенница признала свою вину и полностью возместила ущерб. Благодаря этому ей удалось отделаться условным сроком в два года.

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