В Новосибирске «мать» получила полмиллиона за несуществующего ребенка

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
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Updated Сегодня, 04:45
Как заявили в областной прокуратуре, сибирячка представила фиктивный документ и получала соцвыплаты на уход за несуществующим младенцем в течение полутора лет.
Незаконная схема принесла ей почти полмиллиона рублей из бюджета. Следствие предъявило обвинение по статье «Мошенничество при получении выплат».
24-летняя виновница лишилась свободы на два года условно и должна выплатить компенсацию нанесенного ущерба. Решение суда пока что не является окончательным и может быть пересмотрено.