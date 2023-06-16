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В Новосибирске «мать» получила полмиллиона за несуществующего ребенка

16 июня 2023, 04:43
Фото: 1MI
Женщина получала выплаты от государства
Женщина из Новосибирска была осуждена Октябрьским районным судом за мошенничество при получении социальных выплат на несуществующего ребенка.

Как заявили в областной прокуратуре, сибирячка представила фиктивный документ и получала соцвыплаты на уход за несуществующим младенцем в течение полутора лет.

Незаконная схема принесла ей почти полмиллиона рублей из бюджета. Следствие предъявило обвинение по статье «Мошенничество при получении выплат».

24-летняя виновница лишилась свободы на два года условно и должна выплатить компенсацию нанесенного ущерба. Решение суда пока что не является окончательным и может быть пересмотрено.

Несуществующий ребенок обогатил мать в Новосибирске
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#Дети#Мошенничество#Суд#Общество#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область#Эмилия Губарева
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