Мать пятерых детей из Новосибирска вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля

Posted Сегодня, 02:51
Published Сегодня, 02:51
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Updated Сегодня, 02:53
Сибирячка, родившая пятерых детей, рассказала, что на Каннском кинофестивале она была ведущей от федерального канала. Как отметила Ирина Терещенко, на мероприятие не были приглашены некоторые известные личности.
«Это мой первый опыт такого масштабного мероприятия. Энергетика Канн зашкаливает, но мне пора в Париж на съемки. Вернусь на следующий год», — сказала предпринимательница и астропсихолог в посте.
Также в публикации Ирина поблагодарила стилиста и модельера за свой образ в Каннах. В комментариях подписчики женщины поддержали сибирячку.