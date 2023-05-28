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Мать пятерых детей из Новосибирска вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля

28 мая 2023, 02:51
Фото: 1MI
Женщина была ведущей фестиваля
Жительница Новосибирска Ирина Терещенко прошлась по красной дорожке на Каннском кинофестивале, о чем многодетная мать сообщила в соцсетях на личных страницах.

Сибирячка, родившая пятерых детей, рассказала, что на Каннском кинофестивале она была ведущей от федерального канала. Как отметила Ирина Терещенко, на мероприятие не были приглашены некоторые известные личности.

«Это мой первый опыт такого масштабного мероприятия. Энергетика Канн зашкаливает, но мне пора в Париж на съемки. Вернусь на следующий год», — сказала предпринимательница и астропсихолог в посте.

Также в публикации Ирина поблагодарила стилиста и модельера за свой образ в Каннах. В комментариях подписчики женщины поддержали сибирячку.

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#Эмилия Губарева#Дети#Мать#Многодетная мать#Общество#Культура#Новосибирск
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