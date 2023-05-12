atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:01

Published Сегодня, 05:01

Modified Сегодня, 05:12

Updated Сегодня, 05:12

Изображение материала

Марина Александрова будет бороться с чумой в Новосибирске

12 мая 2023, 05:01
Фото: kino-teatr.ru, пресс-служба ИВИ
Источник вируса будут искать под Новосибирском

Сериал про Новосибирск с актрисой Мариной Александровой выходит в прокат

Драматический сериал о жизни в небольшой деревне под Новосибирском сняли киношники. По задумке, отважный вирусолог из Москвы отправляется искать источник заразы в населенный пункт столицы Сибири, подробности сообщают в пресс-центре онлайн-кинотеатра Иви.

Известная актриса Марина Александрова снялась в главной роли сериала «Точка ноль», съемки которого проходили в Новосибирске. Актриса известна по сериалам «МосГаз», «Екатерина Великая» и комедии «Домашний арест».

Сюжет описывает историю вирусолога Ани Марковой, которая бросает свою жизнь в столице и переезжает в Новосибирск для работы в местном вирусологическом центре. Однако она сталкивается с надвигающимся вирусом, вызванным нарушением экологии местности.

Сериал выйдет на большие экраны Сериал выйдет на большие экраны
Сериал выйдет на большие экраны
Фото: kino-teatr.ru, пресс-служба ИВИ

Компанию актрисе в сериале составят Сергей Марин, Наталья Рогожкина, Мария Рыщенкова, Евгений Мундум и Константин Белошапка. За режиссуру отвечает Сергей Пикалов, а за сценарий - Кирилл Притула.

Режиссер-постановщик надеется, что сериал привлечет зрителей своим уникальным миром, характерами героев и сложностями в их отношениях.

«Сериал «Точка ноль» — это история второго шанса, история про людей, которые могли совершить ошибку, потерять что-то в прошлом», — говорит режиссер-постановщик Сергей Пикалов.
«Нюрнберг» 2023: отзывы зрителей о фильме про любовь и суд над нацизмом
Узнать подробнее
Читайте также:
5 билетов в «Победе», 3 в «Ройял Парке» продано на фильм «Нюрнберг» с Безруковым
Читайте также:
Новосибирский режиссер Сергей Суховей снял фильм со скандальным катком у НОВАТ
#Эмилия Губарева#Сериал#Фильм#Вирус#Общество#Город#Культура#Новосибирск
Подпишитесь
Чем грозит неявка на военные сборы, объяснили новосибирские юристы
Вчера, 06:14
График отключений горячей воды в мае 2023: больше ста улиц Новосибирска
10 мая 07:38
В Новосибирске с улиц исчезли самокаты компании Urent
Вчера, 10:33
Директор сменился в гимназии № 10 в Новосибирске после забастовки третьеклассников
Вчера, 08:21
Как узнать дату и адрес отключения горячей воды в 2023 в Новосибирске – онлайн карта
Сегодня, 04:59
Где находятся камеры, фиксирующие непристегнутый ремень в машине в Новосибирске
Вчера, 05:33