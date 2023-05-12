Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
Известная актриса Марина Александрова снялась в главной роли сериала «Точка ноль», съемки которого проходили в Новосибирске. Актриса известна по сериалам «МосГаз», «Екатерина Великая» и комедии «Домашний арест».
Сюжет описывает историю вирусолога Ани Марковой, которая бросает свою жизнь в столице и переезжает в Новосибирск для работы в местном вирусологическом центре. Однако она сталкивается с надвигающимся вирусом, вызванным нарушением экологии местности.
Компанию актрисе в сериале составят Сергей Марин, Наталья Рогожкина, Мария Рыщенкова, Евгений Мундум и Константин Белошапка. За режиссуру отвечает Сергей Пикалов, а за сценарий - Кирилл Притула.
Режиссер-постановщик надеется, что сериал привлечет зрителей своим уникальным миром, характерами героев и сложностями в их отношениях.
«Сериал «Точка ноль» — это история второго шанса, история про людей, которые могли совершить ошибку, потерять что-то в прошлом», — говорит режиссер-постановщик Сергей Пикалов.