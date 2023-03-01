5 билетов в «Победе», 3 в «Ройял Парке» продано на фильм «Нюрнберг» с Безруковым

Несмотря на столь громкую премьеру, жители Новосибирска пока не готовы идти на исторический фильм. По данным сайтов местных кинотеатров, билеты на сеанс раскупаются медленно. В частности, в кассах «Победы» на момент публикации этого материала вечером 1 марта продано только пять билетов, в «Ройял Парк» - всего три. При этом лидером продаж является «Сан Сити», где «Нюрнбергом» уже заинтересовались 39 новосибирцев.