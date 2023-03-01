5 билетов в «Победе», 3 в «Ройял Парке» продано на фильм «Нюрнберг» с Безруковым

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Лента заявлена как историческая драма, основанная на реальных событиях. Новая отечественная кинолента посвящена Нюрнбергскому трибуналу, состоявшемуся сразу же после победы над нацистской Германией в мае 1945 года. В ходе процесса, проходившего в немецком городе Нюрнберг с ноября 1945 по октябрь 1946 года, были рассмотрены преступления двадцати четырех высокопоставленных лиц Третьего рейха.
«Нюрнберг» является первым российским художественным кино, посвященным данному историческому событию. Основой сценария послужила книга советского и российского юриста и правоведа Александра Звягинцева «На веки вечные», а в самом проекте приняли актеры из Великобритании, Германии и Чехии. Из российских актеров, занятых в ленте, стоит отметить Сергея Безрукова, сыгравшего Генерального прокурора и главного обвинителя от Советского Союза Романа Руденко.
Несмотря на столь громкую премьеру, жители Новосибирска пока не готовы идти на исторический фильм. По данным сайтов местных кинотеатров, билеты на сеанс раскупаются медленно. В частности, в кассах «Победы» на момент публикации этого материала вечером 1 марта продано только пять билетов, в «Ройял Парк» - всего три. При этом лидером продаж является «Сан Сити», где «Нюрнбергом» уже заинтересовались 39 новосибирцев.
Возможной причиной вялых продаж может являться наличие в касте Сергея Безрукова, а также участие в саундтреке известного поп-исполнителя Филиппа Киркорова. Кроме того, многие считают, что реклама фильма проводится слишком агрессивно. «Напрягает хвальба ещё не вышедшего фильма», - написал, в частности, пользователь ресурса kino-teatr.ru.
Напомним, что в конце января 2022 года в Новосибирске по инициативе управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу появился памятник Роману Руденко. Установка бюста вызвала общественный резонанс, поскольку многие сочли решение надзорного ведомства спорным и фактически оправдывающим политические репрессии сталинского периода. Также арт-объект не получил одобрение худсовета города.