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Православные активисты против концерта Киркорова в Новосибирске 5 апреля

1 марта 2023, 11:44
Фото: Okras, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, через Викисклад
Филиппу Киркорову в Новосибирске рады не все
Концерт Филиппа Киркорова 5 апреля в Новосибирске под угрозой. Против выступления артиста высказался православный деятель Иван Квасницкий, который припомнил певцу скандал на концерте в Кремлёвском дворце. Билеты на концерт пока в продаже.

Как рассказал VN.ru член Координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей Иван Квасницкий, общество православных общественников нацелено сделать всё, чтобы концерт звезды эстрады в Новосибирске не состоялся.

Выступление эстрадного певца должен пройти 5 апреля в стенах «Локомотив-Арены». На сегодняшний день продана лишь треть билетов. Цена билетов колеблется от 2000 до 6500 тысяч рублей.

Религиозный скандал с участием Киркорова начался на концерте в Кремле. Тогда артист встал ногами на крест во время своего выступления. В дополнение к этому в шоу участвовали танцоры в аскетичных одеждах. Верующие расценили такое провокационное поведение как оскорбление их чувств и богохульство. Тогда же артист извинился за свой поступок перед православной общественностью и сказал, что не преследовал кощунственного умысла.

Однако это не сдержало православных активистов. Они направили заявление в Следственный комитет России с просьбой проверить действия певца на наличие противоправных действий. Спустя год различных проверок СК отказался возбуждать дело.

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Тем временем билеты на концерт в Новосибирске до сих пор продаются на главных площадках и официальном сайте Филиппа Киркорова. Сам певец слова Квасницкого не комментировал.

Однако опыт показывает, что выступления православных активистов далеко не пустые слова. Так, например, в декабре 2022 года буквально за 2 часа в Новосибирске был отменен концерт рок-группы «Полматери». В текстах песен православные активисты увидели сатанинский контекст, призыв делать аборты и не вступать в браки.

В 2015 году Новосибирск был шокирован скандалом с отменой оперы «Тангейзер» в оперном театре. В постановке верующих задело использование религиозной атрибутики не по назначению и декорации - постера, который изображал Иисуса распятым между женских ног. В Новосибирске прошли большие митинги: один против «Тангейзера», другой против вмешательства православных активистов в культурную жизнь города.  Было заведено административное дело на директора театра и режиссера постановки за умышленное публичное осквернение предметов религиозного почитания. 10 марта суд в Новосибирске не нашел в действиях обвиняемых состава преступления.

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#Валентина Захаринская#Концерт#Отмена#Православные активисты#Культура#Новосибирск#Новосибирская область#Филипп Киркоров
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