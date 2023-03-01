Православные активисты против концерта Киркорова в Новосибирске 5 апреля

Религиозный скандал с участием Киркорова начался на концерте в Кремле. Тогда артист встал ногами на крест во время своего выступления. В дополнение к этому в шоу участвовали танцоры в аскетичных одеждах. Верующие расценили такое провокационное поведение как оскорбление их чувств и богохульство. Тогда же артист извинился за свой поступок перед православной общественностью и сказал, что не преследовал кощунственного умысла.