Православные активисты против концерта Киркорова в Новосибирске 5 апреля

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Как рассказал VN.ru член Координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей Иван Квасницкий, общество православных общественников нацелено сделать всё, чтобы концерт звезды эстрады в Новосибирске не состоялся.
Выступление эстрадного певца должен пройти 5 апреля в стенах «Локомотив-Арены». На сегодняшний день продана лишь треть билетов. Цена билетов колеблется от 2000 до 6500 тысяч рублей.
Религиозный скандал с участием Киркорова начался на концерте в Кремле. Тогда артист встал ногами на крест во время своего выступления. В дополнение к этому в шоу участвовали танцоры в аскетичных одеждах. Верующие расценили такое провокационное поведение как оскорбление их чувств и богохульство. Тогда же артист извинился за свой поступок перед православной общественностью и сказал, что не преследовал кощунственного умысла.
Однако это не сдержало православных активистов. Они направили заявление в Следственный комитет России с просьбой проверить действия певца на наличие противоправных действий. Спустя год различных проверок СК отказался возбуждать дело.
Тем временем билеты на концерт в Новосибирске до сих пор продаются на главных площадках и официальном сайте Филиппа Киркорова. Сам певец слова Квасницкого не комментировал.
Однако опыт показывает, что выступления православных активистов далеко не пустые слова. Так, например, в декабре 2022 года буквально за 2 часа в Новосибирске был отменен концерт рок-группы «Полматери». В текстах песен православные активисты увидели сатанинский контекст, призыв делать аборты и не вступать в браки.
В 2015 году Новосибирск был шокирован скандалом с отменой оперы «Тангейзер» в оперном театре. В постановке верующих задело использование религиозной атрибутики не по назначению и декорации - постера, который изображал Иисуса распятым между женских ног. В Новосибирске прошли большие митинги: один против «Тангейзера», другой против вмешательства православных активистов в культурную жизнь города. Было заведено административное дело на директора театра и режиссера постановки за умышленное публичное осквернение предметов религиозного почитания. 10 марта суд в Новосибирске не нашел в действиях обвиняемых состава преступления.