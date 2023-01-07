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Новосибирский режиссер Сергей Суховей снял фильм со скандальным катком у НОВАТ

Сегодня, 03:46
Фото: atas.info
В 2023 году в Новосибирске на стали делать каток у НОВАТ, который своей формой привлек внимание всей страны

Скандально известный каток у НОВАТ в Новосибирске появился в фильме Сергея Суховея

Короткометражный фильм "Чай сам себя не выпьет" новосибирского режиссера Сергея Суховея вышел на youtube в категории 18+. В фильме снялись актеры новосибирских театров, съемки проходили во многих известных в Новосибирске местах, в том числе, у катка возле НОВАТ, скандально известного своей формой.

Актеры из театров «Красный факел», «Первый театр» и «Старый Дом», а также театра танца «Экзордиум» снялись в фильме «Чай сам себя не выпьет». Изначально режиссер Сергей Суховей думал назвать фильм «Прокрастинация», но в итоге решил не раскрывать интригу в названии и дать фильму более запоминающееся название.

Фильм снимался в 2021 году, когда у Оперного театра еще заливали каток, скандально известный своей формой. Одна из сцен фильма происходит как раз возле катка. В фильме много и других мест, хорошо знакомых новосибирцам, например, Михайловская набережная, кинотеатр «Победа» и ТЭЦ-5. 18 апреля 2022 года прошла премьера фильма, а 2 января 2023 года он был выложен на youtube и набрал уже больше 1000 просмотров.

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#Ольга Храмушкина#Общество#Город#Новосибирск#Фильм#Каток#Театр
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