Фильм снимался в 2021 году, когда у Оперного театра еще заливали каток, скандально известный своей формой. Одна из сцен фильма происходит как раз возле катка. В фильме много и других мест, хорошо знакомых новосибирцам, например, Михайловская набережная, кинотеатр «Победа» и ТЭЦ-5. 18 апреля 2022 года прошла премьера фильма, а 2 января 2023 года он был выложен на youtube и набрал уже больше 1000 просмотров.