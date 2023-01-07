Актеры из театров «Красный факел», «Первый театр» и «Старый Дом», а также театра танца «Экзордиум» снялись в фильме «Чай сам себя не выпьет». Изначально режиссер Сергей Суховей думал назвать фильм «Прокрастинация», но в итоге решил не раскрывать интригу в названии и дать фильму более запоминающееся название.
Фильм снимался в 2021 году, когда у Оперного театра еще заливали каток, скандально известный своей формой. Одна из сцен фильма происходит как раз возле катка. В фильме много и других мест, хорошо знакомых новосибирцам, например, Михайловская набережная, кинотеатр «Победа» и ТЭЦ-5. 18 апреля 2022 года прошла премьера фильма, а 2 января 2023 года он был выложен на youtube и набрал уже больше 1000 просмотров.
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