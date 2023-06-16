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Мошенница «развела» любителей животных на 10 тысяч рублей

16 июня 2023, 07:11
Фото: 1MI
Любителей животных обманули на 10 тысяч рублей

В Новосибирске мошенница обманула любителей животных на 10 тысяч рублей

В Новосибирске направили в суд уголовное дело о мошенничестве в Интернете. Подозреваемая могла обманывать покупателей кормов для животных.
«В ноябре 2022 года отделом дознания Отдела полиции №10 „Советский“ Управления МВД России по городу Новосибирску возбуждено уголовное дело в отношении лица, которое путем обмана совершило хищение денежных средств на общую сумму 3 тысячи рублей, принадлежащих жительнице Новосибирска, под предлогом продажи кормов для животных на одном из сайтов объявлений», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
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Полицейские выяснили, что сибирячка нашла объявление о продаже корма для собак. Связавшись с продавцом, женщина договорилась о покупке товара на 24 тысячи рублей. Переведя в качестве частичной оплаты 3 тысячи рублей на банковскую оплату, покупательница так и не получила вожделенных кормов.

В ходе расследования была задержана 28-летняя ранее судимая сибирячка. Во время допроса обнаружилось еще два преступных эпизода с кормами для животных на сумму более 7 тысяч рублей. Сейчас подозреваемая находится под стражей.

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#Новосибирск#Криминал#Александр Ляхов#Животные#Мошенничество#Мошенник
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