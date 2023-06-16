Мошенница «развела» любителей животных на 10 тысяч рублей

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
«В ноябре 2022 года отделом дознания Отдела полиции №10 „Советский“ Управления МВД России по городу Новосибирску возбуждено уголовное дело в отношении лица, которое путем обмана совершило хищение денежных средств на общую сумму 3 тысячи рублей, принадлежащих жительнице Новосибирска, под предлогом продажи кормов для животных на одном из сайтов объявлений», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Полицейские выяснили, что сибирячка нашла объявление о продаже корма для собак. Связавшись с продавцом, женщина договорилась о покупке товара на 24 тысячи рублей. Переведя в качестве частичной оплаты 3 тысячи рублей на банковскую оплату, покупательница так и не получила вожделенных кормов.
В ходе расследования была задержана 28-летняя ранее судимая сибирячка. Во время допроса обнаружилось еще два преступных эпизода с кормами для животных на сумму более 7 тысяч рублей. Сейчас подозреваемая находится под стражей.