Новосибирец поработает дворником за хищения из алкомаркета

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Published Сегодня, 09:39
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«Судья […] рассмотрел уголовные дела в отношении Николайзена Алексея, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации – присвоение, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному, а также в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации – растрата, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину», - указано на сайте Купинского районного суда.
По данным следствия, осенью прошлого года мужчина трудился в сети алкомаркетов «Красное и Белое». В его обязанности входило предотвращение убытков, а также работа с кассой. Пользуясь предоставившейся возможностью, осужденный с сентября по октябрь постепенно присваивал себе всю наличность. Общий ущерб составил 20 420 рублей.
Однако это не единственное преступление хитроумного новосибирца. Получив от знакомого на хранение мобильный телефон, коварный друг сразу же отдал его в ломбард вместе с защитным стеклом. За гаджет ему удалось выручить семь с половиной тысяч рублей
В итоге по решению суда мужчина отработает дворником 300 обязательных часов. С осужденного также полностью взыскана сумма материального ущерба.