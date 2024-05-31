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Детям могут запретить выходить на берег

Часто гибнут: детям до 14 лет запретят подходить к рекам в Новосибирской области

31 мая 2024, 04:41
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Детям могут запретить выходить на берег

Детям до 14 лет запретят подходить к рекам в Новосибирской области

В Новосибирской области рассматривают запрет на выход детей к берегу: инициативу предложил прокурор региона Александр Бучман.

Детям до 14 лет, пока они не получат паспорт, могут запретить находиться на водных объектах. Речь идет о самостоятельных прогулках, без присмотра взрослых. Данную инициативу предложили прокуроры в связи с гибелью школьников в летний сезон на реках и озерах. Предложение о запрете поддержали депутаты Заксобрания в первом чтении. Проект примут во втором чтении.

Ранее Atas.info создал опрос по поводу самостоятельного отдыха детей. Интересно, что мнение наших читателей разделились пополам. Одни выступили за поправки, другие против.

Мы выяснили у замначальника управления по надзору за исполнением законодательства прокуратуры Вячеслава Толстых, что санкции с принятием поправок вводиться не будут. То есть родителям не придется платить штраф. Однако, если злоупотреблять нарушениями больше двух раз, то тогда ко взрослым применят административную ответственность. Подростки начнут носить на пляж паспорт, чтобы подтвердить свой возраст. Благодаря таким поправкам, есть вероятность снижения количества несчастных случаев на воде.

Новосибирцы не смогли определиться в вопросе самостоятельного отдыха детей на пляже
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Вода#Пляжи Новосибирска#Подростки#Купальный сезон#Закон#Пляж#Паспорт
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