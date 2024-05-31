Часто гибнут: детям до 14 лет запретят подходить к рекам в Новосибирской области

Мы выяснили у замначальника управления по надзору за исполнением законодательства прокуратуры Вячеслава Толстых, что санкции с принятием поправок вводиться не будут. То есть родителям не придется платить штраф. Однако, если злоупотреблять нарушениями больше двух раз, то тогда ко взрослым применят административную ответственность. Подростки начнут носить на пляж паспорт, чтобы подтвердить свой возраст. Благодаря таким поправкам, есть вероятность снижения количества несчастных случаев на воде.