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Караоке

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2024
Посетитель караоке-клуба в Новосибирске возмутился песней на украинском языке
Один из жителей Барнаула возмутился песней на украинском языке, исполненной в караоке-клубе Новосибирска: он считает это неприемлемым.
4 января, 02:42
2023
Певец из Новосибирска Митя Фомин стал наставником в музыкальном шоу
Митя Фомин стал наставником в новом музыкальном шоу на ТВ-3, где звезды соревнуются друг с другом в караоке.
21 декабря 2023, 02:16
Лепса после концерта заметили в караоке-баре Новосибирска
Григорий Лепс посетил караоке-бар в Новосибирске, где исполнил несколько своих песен, среди которых «Запой» и «ЗОЖ».
6 октября 2023, 01:49
В Новосибирске буйный меломан едва не разгромил караоке-клуб
В Новосибирске мужчина устроил скандал в караоке-клубе «Какао». Сибиряка наотрез отказались пускать в заведение.
21 августа 2023, 12:02
ОК поздравят с 8 Марта большим концертом «ОК с караоке» со звездами
6 марта 2023, 12:03
2022
Творческий рост и зарплата в 35 тыс. рублей: чем заманивает людей крематорий
“Зарплата.ру” делится самими интересными вакансиями, опубликованными новосибирскими компаниями в ноябре.
24 ноября 2022, 11:57

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