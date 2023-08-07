В Новосибирске задержали бодрого старика-разбойника

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
«В воскресенье в 16.15 в одном из магазинов Центрального района благодаря записям с камер видеонаблюдения был задержан пожилой мужчина», — рассказали в агентстве безопасности «ГВАРДИЯ».
Поняв, что попадет в полицию, дедушка попытался скрыться. Для этого он пожаловался на сердце и попросил охранника принести таблетки. Когда мужчина отошел за водой и аптечкой, бодрый пенсионер сразу же скрылся из магазина.
Для его поимки бойцам ГБР пришлось разделиться и прочесать все окрестные дворы. В итоге мужчину поймали неподалеку от магазина и доставили в отделение. Старик подозревается в серии краж на сумму свыше 10 тысяч рублей.