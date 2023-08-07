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В Новосибирске задержали бодрого старика-разбойника

7 августа 2023, 06:29
Фото: ВК / Агентство безопасности «ГВАРДИЯ»
Пенсионер подозревается в краже продуктов
В Новосибирске задержали пенсионера. Он подозревается в хищениях из магазинов.
«В воскресенье в 16.15 в одном из магазинов Центрального района благодаря записям с камер видеонаблюдения был задержан пожилой мужчина», — рассказали в агентстве безопасности «ГВАРДИЯ».

Поняв, что попадет в полицию, дедушка попытался скрыться. Для этого он пожаловался на сердце и попросил охранника принести таблетки. Когда мужчина отошел за водой и аптечкой, бодрый пенсионер сразу же скрылся из магазина.

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Для его поимки бойцам ГБР пришлось разделиться и прочесать все окрестные дворы. В итоге мужчину поймали неподалеку от магазина и доставили в отделение. Старик подозревается в серии краж на сумму свыше 10 тысяч рублей.

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#Новосибирск#Криминал#Александр Ляхов#Пенсионер#Кража#Кражи
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