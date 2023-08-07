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Бывший муж ломился в квартиру экс-жены в Новосибирске и разбил ее машину

7 августа 2023, 06:11
Фото: Midjourney
Женщина не пострадала

В Новосибирске бывший муж разбил машину экс-жены

Бывший муж угрожал экс-супруге расправой и ломился к ней домой, разбивал стекла и бил машину.

В понедельник ночью, в 0:25, собственница квартиры на улице Авиастроителей обратилась в Дежурную часть ГВАРДИИ. Женщина рассказала, что бывший муж, угрожая ей, пытается проникнуть в ее дом. На помощь был направлен экипаж ГБР-72, который застал нетрезвого хулигана во дворе дома.

Мужчина успел разбить стекла машины своей бывшей супруги, повредить зеркала заднего вида, а также оторвать задний бампер и поломать другие детали кузова. Ущерб, причиненный хулиганом, оценивается в несколько сотен тысяч рублей.

После того как новосибирец был обезврежен и передан полиции, история продолжилась. Через несколько часов он посетил квартиру своей тещи, где разбил окно камнем и повредил дверную ручку.

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