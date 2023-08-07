Бывший муж ломился в квартиру экс-жены в Новосибирске и разбил ее машину

В понедельник ночью, в 0:25, собственница квартиры на улице Авиастроителей обратилась в Дежурную часть ГВАРДИИ. Женщина рассказала, что бывший муж, угрожая ей, пытается проникнуть в ее дом. На помощь был направлен экипаж ГБР-72, который застал нетрезвого хулигана во дворе дома.