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Ревнивец изрезал ножом мужа своей бывшей возлюбленной под Новосибирском

Сегодня, 09:16
Фото: 1MI
В Новосибирской области мужчина пришел в дом своей бывшей подруги и пытался зарезать её супруга. Его остановил сосед, сообщает пресс-служба СУ СКР региона.

Этот инцидент произошел ещё 11 июня в Купинском районе. Изрядно выпив в дом к бывшей завалился мужчина. Там девушка проживает со своим мужем, но в то время её дома не было. Гость решил выяснить отношение с сибиряком, и сначала затеял ссору, а потом кинулся на него с ножом.

Он успел нанести мужчине несколько ножевых ран перед тем, как его остановил сосед. Спаситель выволок преступника на улицу, а другу вызвал скорую. 

Пострадавший выжил. Полиция задержала нападавшего, провела расследование и направила уголовное дело в суд. 

#Алина Шефер#Криминал#Новосибирск#Нож
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