Ревнивец изрезал ножом мужа своей бывшей возлюбленной под Новосибирском

Этот инцидент произошел ещё 11 июня в Купинском районе. Изрядно выпив в дом к бывшей завалился мужчина. Там девушка проживает со своим мужем, но в то время её дома не было. Гость решил выяснить отношение с сибиряком, и сначала затеял ссору, а потом кинулся на него с ножом.