Ревнивец изрезал ножом мужа своей бывшей возлюбленной под Новосибирском

Этот инцидент произошел ещё 11 июня в Купинском районе. Изрядно выпив в дом к бывшей завалился мужчина. Там девушка проживает со своим мужем, но в то время её дома не было. Гость решил выяснить отношение с сибиряком, и сначала затеял ссору, а потом кинулся на него с ножом.
Он успел нанести мужчине несколько ножевых ран перед тем, как его остановил сосед. Спаситель выволок преступника на улицу, а другу вызвал скорую.
Пострадавший выжил. Полиция задержала нападавшего, провела расследование и направила уголовное дело в суд.