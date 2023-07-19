Квас или кефир: воришку-новосибирца поймали за кражу продуктов для окрошки

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Инцидент произошел в одном из магазинов Октябрьского района 19 июля. Посетитель хотел вынести зелень и редис. Но внимание охраны он привлек, когда тащил за пазухой две бутылки кваса и кефира.
«Мужчина рассказал, что хотел сделать окрошку, но денег на ингредиенты не было. Еще он не мог определиться с основой блюда — кефиром или квасом и был поймал с поличным», — рассказали в агентстве безопасности «Гвардия».
Сумма кражи составила 2000 рублей. Сибиряка оштрафовали.
Стоит отметить, некоторые сибиряки смогли проникнуться и понять поступок мужчины, ведь продукты на окрошку стали аномально дорогими в последнее время. Если сложить корзину на маркетплейсе из картофеля, редиса, кваса, яиц, зелени выйдет от 500 рублей.