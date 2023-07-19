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Квас или кефир: воришку-новосибирца поймали за кражу продуктов для окрошки

19 июля 2023, 11:51
Фото: www.russianfood.com

Житель Новосибирска попался на краже продуктов для окрошки

Нерешительный 50-летний житель Новосибирска пытался украсть из магазина продукты для окрошки. Мужчина долго не мог выбирать квасом или кефиром залить и попался.

Инцидент произошел в одном из магазинов Октябрьского района 19 июля. Посетитель хотел вынести зелень и редис. Но внимание охраны он привлек, когда тащил за пазухой две бутылки кваса и кефира.

«Мужчина рассказал, что хотел сделать окрошку, но денег на ингредиенты не было. Еще он не мог определиться с основой блюда — кефиром или квасом и был поймал с поличным», — рассказали в агентстве безопасности «Гвардия».

Сумма кражи составила 2000 рублей. Сибиряка оштрафовали.

Стоит отметить, некоторые сибиряки смогли проникнуться и понять поступок мужчины, ведь продукты на окрошку стали аномально дорогими в последнее время. Если сложить корзину на маркетплейсе из картофеля, редиса, кваса, яиц, зелени выйдет от 500 рублей.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Кража#Алина Шефер
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