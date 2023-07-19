В Новосибирске разбойник с газовым пистолетом украл 2,5 млн рублей у мужчины

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Инцидент произошел 12 июля в Академгородке во дворе дома на улице Ильича. Незнакомец подбежал к сибиряку и, угрожая пистолетом, потребовал сумку. В ней лежало 2,5 млн рублей.
«Подозреваемого удалось найти и задержать — им оказался 27-летний житель поселка Кольцово, ранее не судим. Он признался, что выследил мужчину и знал, что в сумке такая крупная сумма денег. В его квартире нашли 2 смартфона, 3 500 евро и 5 000 долларов», — пояснила пресс-секретарь ГУ МВД Новосибирска Аягоз Ашимова.
На ограбление молодой человек поехал на машине. После совершенного нападения он уехал в сторону дач. Там выбросил одежду и пистолет. Все улики полиция нашла.
В отношении мужчины возбудили дело по статье «Разбой». Его арестовали на время следствия.