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В Новосибирске разбойник с газовым пистолетом украл 2,5 млн рублей у мужчины

19 июля 2023, 08:15
Фото: ГУ МВД НСО
В Новосибирске у мужчины украли 2,5 млн рублей
Полиция поймала мужчину, укравшего у 57-летнего мужчины 2,5 млн рублей в Новосибирске. У грабителя нашли валюту и газовый пистолетом, которым он запугивал жертв.

Инцидент произошел 12 июля в Академгородке во дворе дома на улице Ильича. Незнакомец подбежал к сибиряку и, угрожая пистолетом, потребовал сумку. В ней лежало 2,5 млн рублей.

«Подозреваемого удалось найти и задержать — им оказался 27-летний житель поселка Кольцово, ранее не судим. Он признался, что выследил мужчину и знал, что в сумке такая крупная сумма денег. В его квартире нашли 2 смартфона, 3 500 евро и 5 000 долларов», — пояснила пресс-секретарь ГУ МВД Новосибирска Аягоз Ашимова.

На ограбление молодой человек поехал на машине. После совершенного нападения он уехал в сторону дач. Там выбросил одежду и пистолет. Все улики полиция нашла.

В отношении мужчины возбудили дело по статье «Разбой». Его арестовали на время следствия.

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#Алина Шефер#Кража#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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