Антип был родом из села Барышево Новосибирской области. Впервые его задержали в 1992 году за разбой и вымогательство. Он получил 9 лет колонии. В 1999 году его приговорили к 14 годам колонии за то, что тот якобы замучил заключенного до смерти ножкой стула. В 2005 году Евгений Антипов снова попадает под прицел правоохранителей за избиение заключенного. Освободился он в 2012 году, пробыв в лагерях почти 20 лет. Выходил из ИК-8 Антип в статусе смотрящего за колонией. Неофициально считается, что тот сошелся со столичным вором в законе Олегом Мухаметшиным (Мухой), который способствовал его продвижению по преступной карьерной лестнице. Так как на свободе он был под надзором и не мог покидать Новосибирск, в 2013 году его короновали онлайн (через Интернет) из Турции. Среди его «крестных отцов» был Олег Мухаметшин. Это первый подобный случай. В 2014 году Антипа обвинили в насилии и арестовали.