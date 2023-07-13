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Сообщения о смерти Евгения Антипова, или известного в криминальны кругах как Антип, появилось 8 июля 2023 года на портале информационного агентства «Прайм Крайм», специализирующего на криминальных сводках. Умер Антип в камере следственного изолятора № 1 в Новосибирске. Те, кто интересуются жизнью заключенных, искали в его смерти подвох: во-первых, новосибирца неожиданно перенаправили из магаданской колонии в столицу Сибири, а во-вторых, заключенный обладал хорошим здоровьем и его даже называли «безбашенным спортсменом». По данным издания, умер сибиряк от оторвавшегося тромба.
Антип был родом из села Барышево Новосибирской области. Впервые его задержали в 1992 году за разбой и вымогательство. Он получил 9 лет колонии. В 1999 году его приговорили к 14 годам колонии за то, что тот якобы замучил заключенного до смерти ножкой стула. В 2005 году Евгений Антипов снова попадает под прицел правоохранителей за избиение заключенного. Освободился он в 2012 году, пробыв в лагерях почти 20 лет. Выходил из ИК-8 Антип в статусе смотрящего за колонией. Неофициально считается, что тот сошелся со столичным вором в законе Олегом Мухаметшиным (Мухой), который способствовал его продвижению по преступной карьерной лестнице. Так как на свободе он был под надзором и не мог покидать Новосибирск, в 2013 году его короновали онлайн (через Интернет) из Турции. Среди его «крестных отцов» был Олег Мухаметшин. Это первый подобный случай. В 2014 году Антипа обвинили в насилии и арестовали.
— Насколько я знаю, был какой-то мусульманин-исламист, который сидел в тюрьме. И вот его по каким-то причинам нужно было сломать — уж не знаю зачем. Антип под это подписался, — делится источник НГС.
Очередное задержание «вора в законе» произошло из-за избиения члена азербайджанской банды Кенана Джалилова в СИЗО № 1. «Коммерсант» писал, что Джалилов не поддержал Антипа в вопросах передела влияния криминальных авторитетов в новосибирском изоляторе, чем вызвал сильный гнев вора.
По данным следствия, Антип связался со «своей правой рукой», заключенным того же СИЗО Дмитрием Максимовым по прозвищу Дима Молоток, и приказал ему избить Джалилова. Конвоиры проводили Максимова и еще восемь человек в камеру жертвы. В результате Джалилов получил тяжелые черепно-мозговые травмы, от которых его рассудок помутился.
Выяснилось, что открыть дверь в камеру Джалилова конвоирам приказал замначальника СИЗО Николай Набок, которого позже приговорили к трем годам колонии. Начальник изолятора Руслан Робакидзе пытался замять инцидент с избиением заключенного, но в итоге лишился должности, а суд приговорил его к полутора годам условно.
Тогда Антипа осудили на 9 лет колонии, так как приказ об избиении отдал именно он. Авторитет должен был выйти на свободу в апреле 2024 года. Источник издания говорит, что в Новосибирске больше не осталось воров в законе, а всех их пытались ограничить любыми способами: одним угрожали, других «устраняли». Издание направило запрос в пресс-службу ГУ ФСИН по Новосибирской области с просьбой официально прояснить ситуацию со смертью Евгения Антипова.