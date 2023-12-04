atas.info
ГлавноеВсе новости

Воры в законе

Выбрать дату
Декабрь 2023
В Новосибирске назвали причину смерти Антипа — как умер последний «вор в законе»
4 декабря 2023, 06:58
Ноябрь 2023
В новосибирском УФСИН опровергли информацию о проверке начальника СИЗО из-за Антипа
23 ноября 2023, 09:31
В Новосибирске начальника СИЗО могут привлечь за смерть «вора в законе» Антипа
23 ноября 2023, 06:56
Июль 2023
В Новосибирске вор-рецидивист «Щербак» попался на краже свиной шеи
Вор по кличке «Щебрак» в Новосибирске пытался украсть из магазина свиную шейку. Об этом рассказали в агентстве безопасности «Гвардия».
19 июля 2023, 07:24
Загадочные смерти новосибирских воров в законе — как они погибали и почему умер Антип
13 июля 2023, 03:01
Стали известны странные обстоятельства смерти вора в законе Антипа из Новосибирска
13 июля 2023, 02:35
Умер Антип: в Новосибирске скончался криминальный авторитет и «вор в законе»
10 июля 2023, 04:19

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика