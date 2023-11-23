В Новосибирске начальника СИЗО могут привлечь за смерть «вора в законе» Антипа

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
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Updated Сегодня, 06:57
Как сообщает Ngs.ru со ссылкой на инсайдерскую информацию, по делу о смерти Антипа проходит начальник СИЗО-1 в Новосибирске Александр Гаськов. Его могут признать виновным в халатности, повлекшей за собой гибель заключенного.
Новосибирцу избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. При этом в ГУ ФСИН по Новосибирской области, Следственном комитете и прокуратуре пока не дают официальных комментариев.
«Вор в законе» Евгений Антипов по кличке «Антип» скончался в СИЗО в июле нынешнего года. Издание «Прайм-Крайм» назвало умершего 51-летнего авторитета «последним» представителем «старого» криминалитета. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
За несколько недель до смерти Антипа этапировали из Магаданской области в Новосибирск. Бандит был осужден в 2014 году за избиение члена азербайджанской группировки Кенана Джалилова заключенными в знак устрашения и хранение наркотических средств.
Антип должен был провести за решеткой девять лет и освободиться в апреле 2024 года. При этом представители ФСИН заявляли о естественных причинах смерти.