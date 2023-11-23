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Фанаты толпами вышли с концерта в память Михаила Круга в Новосибирске

Зрители толпами покидали зал на концерте памяти Михаила Круга в Новосибирске

23 ноября 2023, 06:09
Фото: 1MI

Фанаты толпами вышли с концерта в память Михаила Круга в Новосибирске

Слушатели концерта памяти Михаила Круга в Новосибирске массово покидали зал из-за исполнения попсовых песен, нетрезвого состояния некоторых певцов и выступления музыкантов, не имеющих отношения к шансону и творчеству артиста.

18 ноября в Новосибирске состоялся концерт, посвященный памяти Михаила Круга. Во время второй части мероприятия произошло несколько инцидентов, из-за которых множество людей начали массово покидать зал.

В начале концерта выступил сын артиста Александр и группа «Попутчик», исполнившие шансон. Затем на сцену вышел солист группы «На-На» Валерий Юдин, который, по словам свидетелей, был в нетрезвом состоянии. После его первого выступления около 20 человек покинули зал. Затем на сцену вышел уже бывший солист группы «Фристайл» Сергей Дубровин, который тоже исполнил свои хиты.

Организаторы концерта обещали выступление Руслана Казанцева и Натальи Штерн, но на сцене появились другие артисты, не имеющие никакого отношения к Михаилу Кругу, его творчеству и шансону.

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