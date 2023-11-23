Зрители толпами покидали зал на концерте памяти Михаила Круга в Новосибирске

В начале концерта выступил сын артиста Александр и группа «Попутчик», исполнившие шансон. Затем на сцену вышел солист группы «На-На» Валерий Юдин, который, по словам свидетелей, был в нетрезвом состоянии. После его первого выступления около 20 человек покинули зал. Затем на сцену вышел уже бывший солист группы «Фристайл» Сергей Дубровин, который тоже исполнил свои хиты.