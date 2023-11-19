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Артем Никитин

Фанаты исполнителя MAYOT устроили давку перед его концертом в «Гастрохолле»

19 ноября 2023, 03:10
Фото: Группа Вконтакте Mayot
Артем Никитин
Концерт Артема Никитина, известного как MAYOT, проходил в Новосибирске в субботу в «Гастрохолле» — прямо перед ним фанаты устроили давку.

Поклонники артиста столпились у входа в зал, устроив столпотворение в холле. Это было первое выступление MAYOT после выпуска нового альбома «Оба», вышедшего в июле 2023 года. MAYOT стал известен после выпуска своего первого альбома в 2018, альбом назывался B-POLAR и состоял из песен и музыки, перепадами эмоций и настроений отражающей симптомы биполярного расстройства.

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Новосибирцы молниеносно раскупили билеты на два концерта Ярослава Дронова Shamana 14 и 15 декабря, несмотря на то, что стоимость билетов достигала 7 тысяч рублей.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Концерт#Ольга Храмушкина#Певец#Давка
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