Фанаты исполнителя MAYOT устроили давку перед его концертом в «Гастрохолле»

Поклонники артиста столпились у входа в зал, устроив столпотворение в холле. Это было первое выступление MAYOT после выпуска нового альбома «Оба», вышедшего в июле 2023 года. MAYOT стал известен после выпуска своего первого альбома в 2018, альбом назывался B-POLAR и состоял из песен и музыки, перепадами эмоций и настроений отражающей симптомы биполярного расстройства.