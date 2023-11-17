Регион подписал соглашение на выставке «Россия» о сотрудничестве с Иркутской областью

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
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Так, стороны планируют взаимодействовать в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах принимая во внимание потенциал двух областей.
Расширение взаимовыгодного сотрудничества отвечает интересам населения и способствует экономическому развитию Новосибирской области и Иркутской областей, уверены Андрей Травников и Игорь Кобзев.
Стороны намерены развивать торгово-экономические связи между организациями двух регионов, взаимодействовать в сферах промышленности, транспорта, строительства, архитектуры, ЖКХ; обмениваться опытом реализации региональных программ комплексного развития сельских территорий.
В нашей области госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» реализуется с 2020 года. И с момента старта программы регион стабильно занимает лидирующие позиции по предоставлению субсидии из федерального бюджета не только среди субъектов Сибирского федерального округа, но и по Российской Федерации в целом.
Напомним, что в октябре, на 25-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2023», Андрей Травников представил Председателю Правительства РФ Михаил Мишустину лучшие практики участия в госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» на примере опорного населённого пункта — рабочего посёлка Сузун.
Сегодня свои достижения и успехи сибиряки вместе демонстрируют на важном форуме: 16 ноября на ВДНХ стартовали Дни регионов Сибирского федерального округа. Гости выставки «Россия» могут познакомиться с проектами, разработками, достопримечательностями десяти сибирских регионов. Это Новосибирская, Омская, Томская, Иркутская области, Кемеровская область-Кузбасс, Алтайский, Красноярский края, Республики Алтай, Тыва, Хакасия.
Главы сибирских регионов приняли участие в совместном заседании Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе и Совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение».
Главная тема совещания — исполнение поручений, в том числе содержащихся в Указах и распоряжениях, а также указаний и других решений Президента России Владимира Путина. Как подчеркнул полномочный представитель Президента РФ в СФО Анатолий Серышев, в настоящее время ключевыми направлениями в рамках решений Президента России являются развитие инфраструктуры и региональных экономик, укрепление их кадровой, образовательной и технологической базы, создание новых рабочих мест.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поставил задачи по развитию авиаузла «Толмачево».