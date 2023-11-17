Регион подписал соглашение на выставке «Россия» о сотрудничестве с Иркутской областью

Главная тема совещания — исполнение поручений, в том числе содержащихся в Указах и распоряжениях, а также указаний и других решений Президента России Владимира Путина. Как подчеркнул полномочный представитель Президента РФ в СФО Анатолий Серышев, в настоящее время ключевыми направлениями в рамках решений Президента России являются развитие инфраструктуры и региональных экономик, укрепление их кадровой, образовательной и технологической базы, создание новых рабочих мест.