Губернатор на форуме «Транспорт России» поставил задачи по развитию авиаузла

Глава региона отметил, что «Толмачёво» сегодня — крупнейший региональный авиахаб России за Уралом. Правительство Новосибирской области вместе с авиаторами реализует комплексный подход к его развитию. В планах на ближайшие 5 лет — выйти на цифру 12,5 миллионов пассажиров в год и максимально расширить маршрутную сеть.



«Развитие аэропорта „Толмачёво“ — пример успешного применения механизмов государственно-частного партнёрства. Несколько лет назад три основных инициатора — Правительство области, компания „Новапорт“ и наша исторически сибирская авиакомпания S7 — согласовали стратегию развития межрегионального авиационного хаба. Огромное спасибо Президенту России Владимиру Путину, Правительству Российской Федерации, Минтрансу и Росавиации за то, что в своём время поверили в перспективу аэропорта „Толмачёво“, и в том числе за выделение федеральных средств. Эффект от развития аэропорта — очевидный. Наша амбициозная цель — чтобы из „Толмачёва“ можно было долететь до любого областного центра России, где есть аэродром. За Уралом такую задачу мы уже выполнили. Также приступим ко второй очереди терминала и реконструкции первой полосы — ищем варианты оптимизации нагрузки на федеральный бюджет».



Андрей Травников напомнил, что в 2019 году была завершена реконструкция Новосибирского укрупнённого центра единой организации воздушного движения, а также заработал крупнейший за Уралом цех бортового питания «Толмачёво Кейтеринг». Два года назад введён в эксплуатацию самый высокотехнологичный и второй по размерам в стране логистический центр «Почты России».



Модернизирована вторая взлётно-посадочная полоса. Благодаря Минтрансу РФ и Росавиации за счёт средств федерального бюджета построен перрон и площадка для обработки самолётов противообледенительной жидкостью. Одновременно построен новый суперсовременный пассажирский терминал внутренних и международных линий.



Особое внимание уделяется развитию полётной программы базового авиаперевозчика — авиакомпании «Сибирь». Правительство Новосибирской области оказывает значительную поддержку авиакомпании, софинансируя межрегиональные рейсы. Количество субсидируемых из областного бюджета маршрутов увеличилось с 4 маршрутов в 2017 году до 29 маршрутов в 2023 году.



Сегодня «Толмачёво» обслуживает регулярные рейсы по 83 направлениям, в том числе по 59 внутренним. Аэропорт ежегодно демонстрирует стремительные темпы роста. В октябре преодолён рекорд прошлого года — 7,6 млн пассажиров, динамика на 10% превышает общероссийские отраслевые показатели. В этом году ожидается новый рекорд по пассажиропотоку — более 9 млн человек.



Благодаря развитию аэропорта Сибирь становится доступнее для жителей разных регионов страны и зарубежных гостей. Это открывает новые возможности региональной экономики. Например, в прошлом году Новосибирская область вышла на первое место в Сибири по количеству гостей, размещённых в гостиницах, отелях, хостелах (1 млн 300 тысяч человек). Туризм становится для региона одной из перспективных отраслей, её вклад в ВРП за прошлый год — 18 млрд рублей.



Участие Правительства Новосибирской области в софинансировании межрегиональных авиаперевозок показало свою эффективность. Только по предприятиям авиахаба синергетический эффект от государственной поддержки в объёме 88 млн рублей составил в 2019 году 1,25 млрд рублей, а в 2022 году уже 2,8 млрд рублей при объёме предоставленных субсидий 426 млн рублей. Этот уровень экономического эффекта планируется сохранить и в 2025 году получить эффект более 3 млрд рублей.